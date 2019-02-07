İyi Parti'den "Hdp ile İş Birliği" İddialarına İlişkin Açıklama

İYİ Parti
Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu
, "HDP
ile iş birliği varmış gibi gerçek olmayan ve bunun da ötesinde, çirkin bir siyasi tezgahın ürünü olan iddialar, sadece sahiplerini bağlar." değerlendirmesinde bulundu.
Dervişoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti'nin 31 Mart'taki yerel seçimlerle ilgili CHP
ile asgari müştereklerde iş birliği yaptığını, takip edilecek yol haritasını da paylaştığını belirtti.
İttifak ya da iş birliği konusunda, ilk günden bu yana atılan her adımın kamuoyuyla paylaşıldığını ve bu konuda hiçbir tereddüte yer bırakmamak için azami özen gösterildiğini vurgulayan Dervişoğlu, "Hal böyle iken, iktidar partilerinin kendi oyun ve düzeneklerini perdelemek için ortaya attığı gayri ciddi 'iş birliği' iddiaları, gayrı ahlaki bir söylemle aziz milletimizin aklını çelmeye yönelik bir strateji içermektedir." ifadelerini kullandı.
Dervişoğlu, İYİ Parti'nin yerel seçimlerde CHP ile iş birliği protokolü imzaladığına ve bunun dışında hiçbir siyasi partiyle muhataplık ilişkisi oluşturmadığına dikkati çekti.
"Bu iddia ve ithamlarından artık utanmaları gerekir"
"HDP ile iş birliği varmış gibi gerçek olmayan ve bunun da ötesinde, çirkin bir siyasi tezgahın ürünü olan iddialar, sadece sahiplerini bağlar." değerlendirmesinde bulunan Dervişoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:
"Biz İYİ Parti olarak 82 milyon vatandaşımızı kucaklayan, tüm vatandaşlarımızın oyuna talip olan bir siyasi dili tercih ediyoruz. Bu tavır, düşmanlıklardan ve kutuplaşmadan beslenen iktidar partilerine karşı, huzur talebi ve kardeşlik duygularımızın bir ifadesidir. HDP'nin, 'İYİ Parti'nin seçime girdiği her yerde aday çıkaracağız' açıklaması, siyasetin doğası gereği malumun ilanıdır. Her siyasi parti istediği yerde aday çıkarabilir. Bu konu ve karar, İYİ Parti'nin ilgi alanında değildir.
Ancak, altını önemli çizmek isteriz ki; yalnızca CHP ile iş birliği yapan İYİ Parti'yi, başka siyasi birlikteliklere monte etmeye kalkışan aklı tutulmuşların, bu iddia ve ithamlarından artık utanmaları gerekir. Iğdır
ve Ahlat
'ta aday çıkarmayarak ilan ettiğimiz duruş ve niyet, İYİ Parti'nin yol haritasının özetidir."
Dervişoğlu, Iğdır'da 2 ayrı aday çıkararak kime avantaj sağlayacakları hususunun İYİ Parti'nin değil, AK Parti ve MHP
'nin sorunu olduğunu belirtti.
İYİ Parti'nin tek başına seçime girdiği yerlerde, zaten aday ilan eden HDP'nin son açıklamasının, gerçek tabloyu göstermesi bakımından son derece faydalı olduğuna işaret eden Dervişoğlu, "İYİ Parti, hangi siyasi partinin, nerede ve nasıl yarışacağına karışmadığı gibi haksız ve ahlaksız ithamlara karşı hayatın olağan akışının gereğini yerine getirmeye devam edecektir." ifadesini kullandı.