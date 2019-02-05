İyi Parti'den İstifa Eden Tamer Akkaş AK Parti Grubunda Yerini Aldı.
1 saat önce
IHAAW112959-SIY/05-02-2019- İYİ Parti'den istifa eden Tamer Akkaş AK Parti Grubunda yerini aldı.
IHAAW112959-SIY/05-02-2019
- İYİ Parti
'den istifa eden Tamer Akkaş AK Parti Grubunda yerini aldı. 05.02.2019 11: 29: 59 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:36 Kaynak: İHA
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