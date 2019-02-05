Son Dakika Haberleri: İyi Parti'den İstifa Eden Tamer Akkaş AK Parti Grubunda Yerini Aldı.

İyi Parti'den İstifa Eden Tamer Akkaş AK Parti Grubunda Yerini Aldı.

1 saat önce

IHAAW112959-SIY/05-02-2019- İYİ Parti'den istifa eden Tamer Akkaş AK Parti Grubunda yerini aldı.

İyi Parti'den İstifa Eden Tamer Akkaş AK Parti Grubunda Yerini Aldı., System.String[]
IHAAW112959-SIY/05-02-2019

- İYİ Parti'den istifa eden Tamer Akkaş AK Parti Grubunda yerini aldı. 05.02.2019 11: 29: 59 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:36 Kaynak: İHA

İYİ Parti, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Parti'den İstifa Eden Tamer Akkal, AK Parti'ye Geçiyor İYİ Parti, 5'i Büyükşehir 9 İlde Adayını Açıkladı

Meral Akşener: Cumhurbaşkanı'na Laf Söyletmeyiz Ünlü İş İnsanı Nazire Dedeman Çağatay Yaşamını Yitirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 13:06:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İyi Parti'den İstifa Eden Tamer Akkaş AK Parti Grubunda Yerini Aldı.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]