İyi Parti'den İstifa Eden Vekil AK Parti'ye Geçiyor
39 dakika önce
Yerel seçimler için partisinin CHP ile yaptığı Millet İttifakı nedeniyle birçok ilçenin CHP'ye bırakılmasına tepki göstererek İYİ Parti'den istifa eden Manisa Milletvekili Tamer Akkal'ın AK Parti'ye geçeceği öğrenildi.
Yerel seçimler için partisinin CHP
ile yaptığı Millet İttifakı nedeniyle birçok ilçenin CHP'ye bırakılmasına tepki göstererek İYİ Parti
'den istifa eden Manisa Milletvekili Tamer Akkal
'ın AK Parti'ye geçeceği öğrenildi.
Yerel seçimler için partisinin CHP ile yaptığı işbirliğinde birçok ilçede aday gösterilmemesine ve yerel dinamiklerin görüşlerinin alınmamasına tepki göstererek İYİ Parti'den istifa eden Tamer Akkal'ın bugün AK Parti'ye katılacağı öğrenildi. AK Parti'li kaynaklardan edinilen bilgiye göre Akkal'a bugün gün içinde AK Parti rozetinin Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından takılacağı öğrenildi. Tamer Akkal'ın AK Parti'ye katılmasıyla birlikte AK Parti'nin Manisa'daki milletvekili sayısı da 6'ya yükselmiş olacak.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:41 Kaynak: İHA
İYİ Parti'den İstifa Eden Tamer Akkal, AK Parti'ye Geçiyor
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