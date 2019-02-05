Son Dakika Haberleri: İyi Parti'den İstifa Eden Vekil AK Parti'ye Geçiyor

İyi Parti'den İstifa Eden Vekil AK Parti'ye Geçiyor

39 dakika önce

Yerel seçimler için partisinin CHP ile yaptığı Millet İttifakı nedeniyle birçok ilçenin CHP'ye bırakılmasına tepki göstererek İYİ Parti'den istifa eden Manisa Milletvekili Tamer Akkal'ın AK Parti'ye geçeceği öğrenildi.

İyi Parti'den İstifa Eden Vekil AK Parti'ye Geçiyor, System.String[]
Yerel seçimler için partisinin CHP ile yaptığı Millet İttifakı nedeniyle birçok ilçenin CHP'ye bırakılmasına tepki göstererek İYİ Parti'den istifa eden Manisa Milletvekili Tamer Akkal'ın AK Parti'ye geçeceği öğrenildi.

Yerel seçimler için partisinin CHP ile yaptığı işbirliğinde birçok ilçede aday gösterilmemesine ve yerel dinamiklerin görüşlerinin alınmamasına tepki göstererek İYİ Parti'den istifa eden Tamer Akkal'ın bugün AK Parti'ye katılacağı öğrenildi. AK Parti'li kaynaklardan edinilen bilgiye göre Akkal'a bugün gün içinde AK Parti rozetinin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacağı öğrenildi. Tamer Akkal'ın AK Parti'ye katılmasıyla birlikte AK Parti'nin Manisa'daki milletvekili sayısı da 6'ya yükselmiş olacak.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:41 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Parti'den İstifa Eden Tamer Akkal, AK Parti'ye Geçiyor Son Dakika! İYİ Parti, 5'i Büyükşehir 9 İlde Adayını Açıkladı

Sokak Köpekleri, Talihsiz Kadını Parçalayarak Öldürdü Serel Yereli, İç Çamaşırlı Fotoğrafını Takipçilerinin Beğenisine Sundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 11:20:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İyi Parti'den İstifa Eden Vekil AK Parti'ye Geçiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]