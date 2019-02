İyi Parti'den İstifa Eden Vekil ile İyi Parti İl Başkanı Arasında Sert İthamlar

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'den istifa eden Manisa Milletvekili Tamer Akkal ile İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, yaptıkları açıklamalarla birbirlerine karşı sert ithamlarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'den istifa eden Manisa Milletvekili Tamer Akkal ile İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, yaptıkları açıklamalarla birbirlerine karşı sert ithamlarda bulundu.



Geçtiğimiz 28 Ocak tarihinde, İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, partisinin 'Millet İttifakı'nda yer alması ve yerel seçimlerde danışılmadan aday çıkarılmasını gerekçe göstererek, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Akkal'ın açıklamasının hemen ardından İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz da karşı bir açıklama yaparak, milletvekili Akkal'ın istifasının siyasi bir istifa olmadığını vurguladı ve kendisini vekil seçen İYİ Parti seçmeninden özür dilemesi gerektiğini ifade etti. Yaşanan sürecin ardından bugün yine her iki siyasi, birbirlerine sert ithamlarda bulundukları birer açıklama daha yaptı. İYİ Parti'den istifa ederek mecliste bağımsız olarak bulunan Manisa Milletvekili Tamer Akkal, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"İYİ Parti Genel Merkezinin ve bazı medya kuruluşlarının, yapmış olduğum istifa açıklamasındaki HDP ile ilgili kısmı bilinçli olarak çarpıtmasını ve farklı anlamlar yüklemesini esefle kınıyorum. Yaptığım açıklamada hiçbir İYİ Parti mensubunu ve geçmişte kader birliği yaptığım arkadaşlarımı töhmet altında bırakacak bir söylemde bulunmadım. Benim burada ifade ettiğim konu, terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP'nin bazı büyükşehirlerde aday çıkarmayarak, 'Millet İttifakı'na dolaylı yoldan da olsa destek vermesi karşısında, İYİ Parti genel merkezinin sessiz kalarak adeta bu desteği kabullenmesidir. İYİ Parti mensubu olan pek çok Türk milliyetçisinin, CHP ile ittifak sonucu partinin geldiği konumdan rahatsız olduğu tüm teşkilatlar tarafından bilinen bir gerçektir. İYİ Parti Genel Merkezi partideki Türk milliyetçilerinin bu rahatsızlığını dikkate almadığı gibi, Başbuğ Alparslan Türkeş'in idamını isteyen, 5 yıla yakın bir süre hapis cezasına çarptıran, Ülkücüleri işkencelerden geçiren ve hapislerde çürüten Nurettin Soyer'in oğlu Tunç Soyer' in İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına da itiraz etmemiştir. 'Babanın suçu evlada yüklenemez' diyerek kulağının üzerine yatanlar, Tunç Soyer'in babasının mirasına sahip çıktığı gerçeğini ve HDP mitinglerinde yaptığı konuşmaları görmezden gelerek Türk milliyetçileri nezdinde kendilerini küçük düşürmektedirler."



"Kişi kendinden bilir işi"



Açıklamasında İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz'a da tepki gösteren Akkal, "Bir diğer konu da Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz'ın istifamın siyasi olmadığı iddiasıdır. Kendisine hatırlatmak isterim; bugüne kadar ismim ne hayvan küpesi ile ilgili bir yolsuzluğa ne de şaibeli kefen ihalelerine karışmamıştır. Ayrıca Manisa genelinde yaptığım ticaretlerde hiçbir ihaleden komisyon talebim olmadı. Atalarımız ne de güzel söylemiş, 'Kişi kendinden bilir işi' Ben, Tamer Akkal, bugüne kadar hiçbir zaman ve hiçbir şekilde, siyaset ve ticareti birbirine karıştırmadım, ticari kazanç uğruna davamı satmadım. Her zaman ve her şart altında, doğru olduğuna inandığım Türk milliyetçiliği çizgisinde, doğru olduğuna inandığım fikirler ve prensipler çerçevesinde kararlar aldım. Bundan sonra da, mensubu olmaktan gurur duyduğum Türk milletinin çıkarlarını savunmak için mücadele edeceğim. Bu konu hakkında bundan sonra yapacağım açıklamaları ve cevapları sadece hukuk önünde vereceğimi beyan eder, saygılarımı sunarım" diye konuştu.



Hasan Eryılmaz'dan Akkal'a cevap



İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz da Akkal'ın partisi ve kendisi hakkındaki iddialarına sosyal medyadan cevap verdi. Eryılmaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Tamer Akkal şahsımla ilgili iddialarının adresi delilleriyle birlikte cumhuriyet savcılarıdır. Aday adaylarından tefeci evlerinde para istemeye benzemez bunlar. Biliniz ki bir dönem şahsi eylemlerinizden dolayı partimizden ayırdığınız yöneticilerimiz susuyorsa partimiz içindir. Yazdığın tek doğru 'Kişi kendinden bilir işi' İhalesiz aldığın ve 16 aydır kirasını ödemediğin nedense tahliye edilmediğin Kent Park Kafe ve milyonlara devrettiğin otogar otobüs yazıhanesi işini belli ki daha da değerini attırarak geliştirmişsin." - MANİSA

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Su Borusundan 8 Metrelik Devasa Ağaç Kökü Çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Iğdır'da Cumhur İttifakı'nın Adayının Destekleneceğini Açıkladı

Canlı Yayında Sunucuyu Dudağından Öpmeye Kalkışan Meksikalı Milletvekili, İşinden İstifa Etmek Zorunda Kaldı

HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den, Aday Çıkarmadıkları Büyükşehirlerle İlgili Açıklama Geldi