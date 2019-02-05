İyi Parti'den İstifa Ederek AK Parti'ye Geçen Tamer Akkal, Gazetecilerin Sorularını Cevapladı (2)
36 dakika önce
- AK Parti'ye geçen Manisa Milletvekili Tamer Akkal'ın açıklamaları TBMM - İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Manisa Milletvekili Tamer Akkal, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı.
- AK Parti'ye geçen Manisa Milletvekili Tamer Akkal
'ın açıklamaları TBMM - İYİ Parti
'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Manisa Milletvekili Tamer Akkal, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı. (2)
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:52 Kaynak: AA
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