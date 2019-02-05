Son Dakika Haberleri: İyi Parti'den İstifa Ederek AK Parti'ye Geçen Tamer Akkal, Gazetecilerin Sorularını Cevapladı (2)

İyi Parti'den İstifa Ederek AK Parti'ye Geçen Tamer Akkal, Gazetecilerin Sorularını Cevapladı (2)

36 dakika önce

- AK Parti'ye geçen Manisa Milletvekili Tamer Akkal'ın açıklamaları TBMM - İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Manisa Milletvekili Tamer Akkal, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı.

- AK Parti'ye geçen Manisa Milletvekili Tamer Akkal'ın açıklamaları TBMM - İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Manisa Milletvekili Tamer Akkal, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı. (2)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:52 Kaynak: AA

Tamer Akkal, İYİ Parti, Güncel
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