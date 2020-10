İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçen Akkal: FETÖ'cü ve masonları aday gösterdiler - Son Dakika

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu ileri sürmesinin ardından bir iddia da İYİ Parti'den istifa ederek, AK Parti'ye geçen Manisa Milletvekili Tamer Akkal'dan geldi. İYİ Parti'de, HDP ile gizli ittifak yapıldığını ileri süren Akkal, FETÖ'cü ve masonların aday gösterildiğini öne sürdü.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu ileri sürdü. Ümit Özdağ'ın açıklamalarının ardından bir iddia da bir süre önce İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Manisa Milletvekili Tamer Akkal'dan geldi. Ümit Özdağ'ın iddiasının doğru olduğuna ileri süren Akkal, "Ümit hoca bir iddiada bulunuyorsa mutlaka altı doludur. Ümit hocanın geçmişine baktığımız zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkan yardımcılığı, milletvekilliği, siyasetçi ve ülkücü hareketin kemik bir aileden gelen milletvekili bir arkadaşımız. Kendisi böyle bir iddia da bulunuyorsa, mutlaka elinde belgesi, bilgisi ve alt yapısı vardır. Boş konuşmaz" dedi.

'TÜRKİYE'DEKİ MUHALEFET ANLAYIŞI MAALESEF ÇOK ÇİRKİN'Benzer bir olayın 2019 yılında yaşadığını ve partiden ayrılmayla sonuçlandığını anlatan Akkal, "Buna benzer 2019 yılında benimde yaşadığım bazı olaylar var. Bu olayların ardından da partiden ayrılma sürecim var. Bizim görüpte, 2 sene önce partiden ayrılma kararı aldığımız olayın tekrarı tekrar tekrar yaşanıyor. İYİ Parti'de de bunun sonu gelmez. Bu şekilde gider. Bir ideolojisi olmayan, tek bir noktada buluşamayan bir hareketin sonunun olacağını da pek düşünmüyorum. Çünkü biz İYİ Parti'yi kurarken, Milliyetçi Hareket Partisi içerisindeki muhalefet olarak ayrılıp ülkücüler ya da Türk milliyetçileri olarak kurmuştuk. Daha sonra bunu merkeze oturtmak için merkez sağdan, İslamcı cepheden, sol kanattan, hatta marjinal sol taraftan insanlar dahil edildi. Zaman içerisinde farklı kişiler davet edildi. Aynı tencerede koysanız pişmeyecek sebzeler gibi ayrı ayrı tatlar, ayrı ayrı düşünceler aynı yere hapsedildi ve şu an da bunun sıkıntısı yaşanıyor. Bunun yanı sıra 'düşmanımın düşmanı dostumdur' felsefesinden hareketle Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti üzerinden siyaset dürtülüyor. Üzülerek söylüyorum, Türkiye 'deki muhalefet anlayışı maalesef çok çirkin. Dünyanın her yerinde mutlaka iktidar ve muhalefet vardır. Fakat muhalefet demek, iktidarın yaptığı her şeyi eleştiren ya da iktidarı olduğu yerden düşürebilmek için herkesle iş birliği yapmak değildir" diye konuştu.'YEREL SEÇİMLERDE HDP İLE GİZLİ İTTİFAK YAPILDI'Geçtiğimiz yerel seçimlerde İYİ Parti'nin HDP ile gizli ittifak yaptığına değinen Akkal, "Yaşadığımız yerel seçim sürecinde herkesin de bildiği gibi benim İYİ Parti'den ayrılmamda da büyük bir yer tutan olaylar yaşandı. Bunlardan biri de gizli ittifak. Bunla ilgili o dönemde birçok olay yaşadık. Kağıt üzerinde İYİ partililere söylediğiniz zaman, İYİ partililer kesinlikle kabul etmiyor. Bizim HDP ile hiçbir ittifakımız yok diyor ama bugün en basit örneğiyle Ankara İzmir , İstanbul gibi büyükşehirlerde İYİ Parti'de kendisini Türk milliyetçisi olarak arz eden birçok arkadaşımız HDP'lilerin olduğu belediye meclis üyeleri listelerinde bile bile oy attı, çalıştı. Ben bu arkadaşlarıma da bir şey demiyorum. Yukarıda genel merkezin almış olduğu karar doğrultusunda davrandılar. Belli bir ittifak yaşandı. Bu ittifak sürecinde Manisa'da da, birçok ilçede CHP listelerinde HDP kökenli adaylar vardı. Biz bunlara tepkimizi gösterdik. Hem genel başkan hem de genel başkan yardımcıları nezdinde tek tek tepkimizi göstermemize rağmen çok bir faydası olmadı" diye konuştu.Açıklamasını sürdüren Akkal, "Yine aynı dönemde il başkanlığından istifa edip milletvekilliği adayı olduğumda Ankara'dan, bir genel başkan yardımcısı tarafından listelerde 1'inci sıraya bir profesör doktorun geleceği bilgisi verildi. Ben o ismi aldıktan sonra kendisine de bu ismin doğru olmayacağını, Manisa'nın yapısının, Manisa'da yaşamayan birini kabul etmeyeceğini anlatmama rağmen ısrarla 'bu kesin, buna göre arkadaşlarımızı hazırlayalım' dediler. Ben o gün oradan çıktıktan sonra genel başkan yardımcılarım ve genel başkanımızın yakınları ile kendisine ilettik. Daha sonradan internete girip kimmiş bu diye baktığımda çokta ciddi bir araştırma yapmaya gerek kalmadan, kendisi FETÖ'nün Amerika'daki bir üniversitesinin kurucusu olduğunu gördüm. Bu bilgileri fotoğraflayıp mesaj yoluyla kendilerine ilettiğimde, 'Biz bunu görmedik. Doğruymuş. Başvurusunu kabul etmeyelim' diyerek başvuru listesinden çıkardılar. Yine aynı dönemde hakkında FETÖ'den soruşturma olan ve memuriyeti döneminde görevden alınması olan isimler aday listesinde vardı. Listelerdeki isimler o dönemde biliniyordu. Ben il başkanı olduğum içinde bunların hepsinin bilgisini rapor halinde kendilerine sundum" dedi.Ortaya attığı iddiaların belgelerinin kendisi mevcut olduğunu dile getiren Akkal, "Ben konuştuktan sonra İYİ Parti cephesinde 'elinde belgesi varsa sunsun' dediler. Ben bir şeyi konuşuyorsam elimde mutlaka, gösteriyor olduğum belge vardır. Ben en iyi huyum şudur. Ben hiçbir zaman mesaj konuşmamı telefonumdan silmem. Yine o dönemde genel başkanım ve genel başkan yardımcılarım ile bu konuları görüştüm. O dönemki genel başkan yardımcıları ve il başkanıyla yaptığımız görüşmelerde, araştırma sürecindeki belge alışverişlerinin hepsi elimde duruyor. Bununla ilgili gerekli bilgilendirmeleri, gerekli yerlere yaptım ve hepsi whatshapp görüşmeleri olarak bende duruyor" dedi.'İYİ PARTİ'DE BİRÇOK OLUŞUMUN TEMSİLCİSİ VAR'

İYİ Parti'de FETÖ'cü ve saroşçuların yanı sıra kendisinin mason olduğunu iddia edenlerin de listelerde aday gösterildiğini kaydeden Akkal, "Benim iddiam bu arkadaşlar FETÖ'cüdür demiyorum ama FETÖ'den ciddi anlamda soruşturma geçirmiş, yurt dışı yasağı almış insanların İYİ Parti listelerinde 2018'de olduğunu biliyorum. Yine Türkiye'de birkaç ilde arkadaşlarla yaptığımız sohbetlerde duymuştuk, aralara serpiştirilenler olmuş. Tabi bu bilinçli midir, genel merkezin tümünün bilgisi dahilin demidir, yoksa birkaç kişilik organizasyon mudur orasını bilemem. Bunları ben çok yakından yaşayan bir kişiyim. Sadece FETÖ'cü değil. Sadece sarosçularda demiyorum. Birçok oluşumun temsilcisi var. Yerel seçimlerde gördük. Kendisinin mason olduğunu kabul eden insanların İYİ Parti listelerinden belediye başkan adaylıklarına, belediye meclis üyesi adayları olanlar vardı. Bunun yanı sıra sarosçu olarak kabul edilen Türkiye'deki bir derneğin başkanı İYİ Parti'de genel başkan yardımcısı yapıldı. Onun haricinde marjinal sol gruplara üye olan arkadaşlar belki soldan oy alabilmek adına kurucular kurulunda yer aldı. Hatta bazıları milletvekilliği seçimlerinde sıralamalara girdi. İYİ Parti, düşmanımın düşmanı dostumdur felsefesi ile yürüyerek çok büyük bir hata yaptı. İYİ partililer FETÖ'cüdür demiyorum. İYİ Parti'de vatanını, milletini seven birçok arkadaşımız ve insan var. Bende İYİ Parti'yi kurarken, daha güzelini yapmak için yola çıktık ama hiçbir şey hayal ettiğimiz gibi olmadı. Maalesef ki Ankara'daki genel merkez yönetimi, düşmanımın düşmanı dostumdur felsefesi ile asıl hedefleri olan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti'ni yıpratmak olan bu oluşumların hepsiyle işbirliği yapıldı" diye konuştu.