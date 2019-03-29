Son Dakika Haberleri: İyi Parti'den İstifa Edip MHP'ye Katıldılar

İyi Parti'den İstifa Edip MHP'ye Katıldılar

1 saat önce

Adana'da İYİ Parti'den istifa eden 150 kişi MHP'ye geçti.

İyi Parti'den İstifa Edip MHP'ye Katıldılar, System.String[]
Adana'da İYİ Parti'den istifa eden 150 kişi MHP'ye geçti.

MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhur İttifakı Çukurova Belediye Başkan Adayı Yusuf Baş'ın seçim bürosunda düzenlenen törende, İYİ Parti üyesi 150 kişi MHP'ye katıldı.

MHP Çukurova İlçe Başkanı Hasan Öztuğ'un da hazır bulunduğu törende İYİ Parti Adana Kurucular Kurulu üyeleri Enver Aydın, Abdullah Kepir, Gülşah Boğa ve Kürşat Aktaş'ın da olduğu 150 kişiye MHP rozeti takıldı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Aydın, demokrasilerde partilerin ittifak yapmasının normal olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Ancak bu seçimde terör örgütünün siyasi uzantıları ile iş birliği yapmak, ittifaklar kurmak milli vicdanın kabul edeceği bir durum değildir. Diğer illerde olduğu gibi HDP'li belediye meclis üyeleri adayları Adana'da da resmen Millet İttifakı'nın listelerinde yer almıştır. Bu gerçeği bizzat HDP'liler görüntülü ve sesli olarak ilan etmişlerdir. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaya hiç kimsenin hakkı olamaz. HDP ile yapılan ittifakı içimize sindirmemiz mümkün değildir. 3-5 koltuk için böylesi bir çirkinliğe bulaşmanın bu dünyada da ahirette de cezası çetindir. Daha fazla sabredemedik ve yuvamıza dönme kararı aldık. Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz. Büyükşehir Belediyesinde Hüseyin Sözlü'yü, Çukurova'da Yusuf Baş'ı, diğer ilçelerde de yine Cumhur İttifakı'nın adaylarını destekliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:06 Kaynak: AA

Adana, İYİ Parti, MHP, Güncel
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