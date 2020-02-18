İYİ Parti'den istifa gerekçelerine yanıt - Son Dakika
Son Dakika Politika İYİ Parti'den istifa gerekçelerine yanıt - Son Dakika

İYİ Parti'den istifa gerekçelerine yanıt

6 saat önce

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, partiden istifalara ilişkin "İsmail Beyefendi de Tuba Hanım da müsterih olsunlar biz 'terör' imasının dahi, hissesine en ufak bir leke yapıştıramayacağı partiyiz.

İYİ Parti'den istifa gerekçelerine yanıt, System.String[]

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, partiden istifalara ilişkin "İsmail Beyefendi de Tuba Hanım da müsterih olsunlar biz 'terör' imasının dahi, hissesine en ufak bir leke yapıştıramayacağı partiyiz." dedi.

Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ve Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un İYİ Parti'den istifalarına değindi.

İstifa gerekçelerini makul görmediğini belirten Ağıralioğlu, "İstifa gerekçelerinin arasında zikredilmeye çalışılan bazı cümleler vardır ki yol arkadaşlığına, beraberliğe, beraber mücadele ettiğimiz günlerin hatırına, hukukuna, memleket, millet sevdamıza, devlet ve milletle ilgili hassasiyetlerimize halel getirir. Dolayısıyla bu kabil cümlelerin imasını dahi nezaketsizlik sayarız, rencide oluruz, kalbimiz kırılır." diye konuştu.

Yeni bir istifa beklemediklerini ifade eden Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Gerekçeler arasında zikredilen 'HDP'ye mesafesizlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını, birliğini, bütünlüğünü ve bu topraklarda yaşama iradesine uluslararası birtakım tertiplerin uzantıları ile iş birliği' gibi imalarının İYİ Parti'de bir toplu iğne ucu kadar gerçekleştiğini görürsek, o gün bu partide başta Genel Başkan Meral Akşener olmak üzere hiçbir milletvekilimiz, kurucumuz, partilimiz kalmayacaktır. İsmail Beyefendi de Tuba Hanımda müsterih olsunlar biz terör imasının dahi, hissesine en ufak bir leke yapıştıramayacağı partiyiz."

İsmail Ok, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meral Akşener: İstifaya saygı duyarım ancak iftira kötü bir şeydir
Kulisleri hareketlendirecek iddia: Bazı isimler AK Parti'den istifa edip Babacan'ın partisine katılacak Bahçeli ne demek istedi? MHP liderinin İYİ Parti'deki istifalarla ilgili söylediği sözler Ankara'nın gündemine oturdu Abdullah Gül'ün "Gezi ile gurur duyuyorum" sözlerine Beştepe'den yanıt geldi

Son Dakika Haberleri
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 23:22:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İYİ Parti'den istifa gerekçelerine yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]