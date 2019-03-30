Son Dakika Haberleri: İyi Parti'den "İttifak" Açıklaması

İyi Parti'den "İttifak" Açıklaması

45 dakika önce

İYİ Parti'den, Adana'da Millet İttifakı'ndan çekildiklerine ilişkin haberlerin asılsız olduğu ve daha önce açıkladıkları tüm il ve ilçelerde ittifakın güçlenerek yoluna devam ettiği bildirildi.

İyi Parti'den
İYİ Parti'den, Adana'da Millet İttifakı'ndan çekildiklerine ilişkin haberlerin asılsız olduğu ve daha önce açıkladıkları tüm il ve ilçelerde ittifakın güçlenerek yoluna devam ettiği bildirildi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya mecralarında, çeşitli internet sitelerinde ve bazı medya kuruluşlarında yer verilen, Cumhuriyet Halk Partisi ile kurdukları Millet İttifakı'ndan çekildiklerine dair haberlerin tamamen asılsız olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Adana'da ve daha önce duyurduğumuz her il ve ilçede Millet İttifakı güçlenerek devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:20 Kaynak: AA

Adana, İYİ Parti, Politika
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