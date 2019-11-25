Son Dakika Haberleri: İYİ Parti'den "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü" açıklaması
Son Dakika Politika İYİ Parti'den 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü' açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti'den "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü" açıklaması

7 saat önce

İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, "Kadınlarımız, hukuk nezdinde eşit haklara sahip olmasına rağmen, bugün hala temelinde eğitimsizlik yatan pek çok haksızlığın mağduriyetini yaşıyorlar.

İYİ Parti'den

İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, "Kadınlarımız, hukuk nezdinde eşit haklara sahip olmasına rağmen, bugün hala temelinde eğitimsizlik yatan pek çok haksızlığın mağduriyetini yaşıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Yanıkömeroğlu, "Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türk kadınının tarih boyunca ve özellikle Türkiye Cumhuriyeti devletinin en zor günleri olan kurtuluş ve kuruluş yıllarında benzersiz bir mücadele verdiğini belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dünyada hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez" sözlerinin Türk kadınının ve gösterdiği özverinin dünya çapında örnek teşkil ettiğini aktaran Yanıkömeroğlu, birbiri ardına gelen savaş dönemleri boyunca eşlerini, kardeşlerini, evlatlarını ve nice sevdiklerini cephelere gönderen ve yine gerektiği anda, yavrusunu sırtına bağlayıp kağnıyla cepheye cephane taşımak için günlerce yol kat eden annelerden miras kalan dirayet ve cesaretin, Türk kadınının hayatın her alanında başarabileceklerinin teminatı olduğunu vurguladı.

Türkiye'de kadınların, erkek egemen sosyal bir yapıyla mücadele etmek zorunda kaldığının altını çizen Yanıkömeroğlu, şunları kaydetti:

"Kadınlarımız, hukuk nezdinde eşit haklara sahip olmasına rağmen, bugün hala temelinde eğitimsizlik yatan pek çok haksızlığın mağduriyetini yaşıyorlar. Türk Kültürünün temel taşlarından olan saygı ve hoşgörünün yerini alan şiddet olayları, gün be gün etki alanını genişleterek, her yaştan ve sosyoekonomik gruptan kadınımızın kişilik haklarına ve hatta kadınlarımızın bedenine yönelik, tecavüzden, cinayete kadar geniş bir aralıkta artarak devam etmektedir. Ne insani değerlere, ne akla ne de vicdana sığan bu duruma karşı durmak, kadınıyla erkeğiyle toplumun her ferdinin sorumluluğudur."

Kadınların etkin varlık gösterebilecekleri, kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri bir düzende; daha iyi ailelerden, daha iyi çalışma ortamlarından, daha iyi bir adalet sisteminden, daha verimli bir ekonomiden, savaşlarla sonlanmayan sorunsuz diplomatik ilişkilerden ve daha nicelerinden bahsetmek hayal olmaktan çıkacaktır. Bu nedenle kız çocuklarımızın yetiştirilmesine özellikle önem ve kadınlarımıza iş imkanı yaratılmasına öncelik verilmesi şarttır."

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, İYİ Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:54 Kaynak: AA
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