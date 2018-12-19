İYİ Parti'den Mansur Yavaş açıklaması
2 saat önce
İYİ Parti Genel Sekreteri Paçacı, "İYİ Parti olarak hem Yavaş'ın şahsında hem de yaptığımız anlaşma gereği tam desteğimizi vereceğimizi ifade edebilirim. Muğla ilimiz de bugün masaya yatırılacak illerden birisi, ancak biz Bodrum'da Mehmet Tosun'un aday olmasını arzu ediyoruz.
İYİ Parti
Genel Sekreteri Paçacı, "İYİ Parti olarak hem Yavaş'ın şahsında hem de yaptığımız anlaşma gereği tam desteğimizi vereceğimizi ifade edebilirim. Muğla
ilimiz de bugün masaya yatırılacak illerden birisi, ancak biz Bodrum
'da Mehmet Tosun
'un aday olmasını arzu ediyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:27
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