Son Dakika Haberleri: İYİ Parti'den Mansur Yavaş açıklaması

İYİ Parti'den Mansur Yavaş açıklaması

2 saat önce

İYİ Parti Genel Sekreteri Paçacı, "İYİ Parti olarak hem Yavaş'ın şahsında hem de yaptığımız anlaşma gereği tam desteğimizi vereceğimizi ifade edebilirim. Muğla ilimiz de bugün masaya yatırılacak illerden birisi, ancak biz Bodrum'da Mehmet Tosun'un aday olmasını arzu ediyoruz.

İYİ Parti'den Mansur Yavaş açıklaması, System.String[]
İYİ Parti Genel Sekreteri Paçacı, "İYİ Parti olarak hem Yavaş'ın şahsında hem de yaptığımız anlaşma gereği tam desteğimizi vereceğimizi ifade edebilirim. Muğla ilimiz de bugün masaya yatırılacak illerden birisi, ancak biz Bodrum'da Mehmet Tosun'un aday olmasını arzu ediyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:27 

Bodrum, Mehmet Tosun, İYİ Parti, Ekonomi
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