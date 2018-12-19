İYİ Parti'den Mansur Yavaş açıklaması

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Gaziantepli Girişimci Ürettiği Streçleme Makinesi ile Halı ve İplik Sektöründe İtalyanların Tahtını Salladı

İki Kardeş Hibe Desteği Alarak Kurdukları Fabrikada, Ülke Ekonomisine Yıllık 700 Bin Dolar Katkı Sağlayacak

Kıvanç Tatlıtuğ, Yakışıklı Olsun Diye Köpeğine İşkence Yaptığı İddialarına Ateş Püskürdü: Kanıtlasınlar, Mesleği Bırakacağım