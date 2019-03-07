İyi Parti'den Nallıhan'da 15 İstifa
1 saat önce
Nallıhan İyi Parti teşkilatından 15 kişi istifa etti.
Nallıhan
İyi Parti teşkilatından 15 kişi istifa etti.
İyi Parti Nallıhan Kurucu Mahalle Başkanı Seyfi Köksal'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi, Belediye Meclis üyeliği için istifa ettirildikten sonra aday gösterilmeyince İyi Parti'den istifalarını verdiklerini açıkladı.
Akşam saatlerinde Nallıhan'nın Çayırhan
Mahallesi'nde AK Parti
İlçe Başkanı Ertunç Güngör ve Nallıhan Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı İsmail Öntaş
ile bir araya gelen İyi Parti Çayırhan Mahalle teşkilatı, İsmail Öntaş'a destek sözü verdi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:14 Kaynak: İHA
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