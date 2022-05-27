İyi Parti'den Seçim Güvenliği Toplantısı. Şenol Sunat: "Bu Seçim, Giderek Totaliterleşen Sistemden Kurtulmak İçin Bir Fırsattır"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, Diyarbakır'da yapılan seçim güvenliği toplantısında "Bu seçim, giderek totaliterleşen, adaletin ve liyakatin olmadığı, hukukun üstünlüğü yerine güçlünün hukukun hüküm sürdüğü Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nden kurtulup, demokrasimizin güçleneceği, denge ve denetim sisteminin temin edildiği ve milletin temsilcilerinin söz sahibi olduğu Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçmek için bir fırsattır" dedi.

İYİ Parti Seçim İşleri Başkanlığı, Diyarbakır İl Başkanlığı'nda Diyarbakır, Batman ve Bingöl teşkilatlarıyla seçim işleri ve seçim güvenliği konularında çalışma yaptı. Toplantıya; Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat, Seçim İşleri Başkanı Yardımcısı Genel İdare Kurulu Üyesi Burcu Akçaru ile Seçim İşleri Başkanı Yardımcısı ve YSK Temsilcisi Avukat Mustafa Tolga Öztürk katıldı.

Toplantıyla ilgili yapılan yazılı açıklama şöyle:

TÜRKİYE, CUMHURİYET TARİHİNİN EN DERİN SİYASİ VE EKONOMİK KRİZLERİNDEN BİRİNİ YAŞIYOR

"İYİ Parti Seçim İşleri Başkanlığı olarak bugün Diyarbakır'dayız. Diyarbakır İl Başkanlığımızın ev sahipliğinde, Diyarbakır, Batman ve Bingöl teşkilatlarımızla seçim işleri ve seçim güvenliği konularında çalışma yapmak üzere toplandık. Yardımcılarımla birlikte Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in selam ve sevgilerini getirdik. Ev sahibimiz Diyarbakır, Türkiye'nin toplam nüfusuna kıyasladığımızda 12. sırada yer alırken, kişi başına düşen milli gelir sıralamasında 74'üncü sırada yer alıyor. Ülkemize sağladığı toplam gelir 41,25 milyar TL ile 22'nci sırada iken, bu katkı, Diyarbakırlı hemşerilerimizin cebine, ocağına yansımıyor. Kişi başına düşen milli gelir 3843 USD. Son 10 yılda 563 bin dekarlık tarım alanını kaybetmiş bir şehirdeyiz bugün. Derslik başına düşen öğrenci sayısına göre Türkiye'deki sondan 5'inci il konumunda yer alıyor. Hastane yatak sayısı ve doktor sayısı ise Türkiye ortalamasının oldukça gerisinde bulunuyor. Bugün burada bulunan komşu illerimiz Bingöl ve Batman için ise daha vahim tablolar ile karşı karşıyayız.

Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en derin siyasi ve ekonomik krizlerinden birini yaşıyor. Toplumsal, siyasal ve ekonomik sorunlar her geçen gün artarak etkisini ağır bir biçimde gösteriyor. Eğitimden sağlığa, ekonomiden adalete, özgürlükten güvenliğe akla gelen her alanda yaşanan çok yönlü kriz hali, vatandaşlarımızın sadece gündelik hayatlarını olumsuz etkilemekle kalmıyor, geleceğe yönelik umutlarını da yok ediyor. Bu derin sorunlara çözümlerimiz ve bu çözümleri uygulayacak kadrolarımız hazır. Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener'in liderliğinde, kuruluşumuzdan bugüne hızla ilerlediğimiz iktidar yolunda, doğudan batıya, kuzeyden güneye Türkiye'yi güneşli, huzurlu, bereketli günlere kavuşturmak için canla başla çalışıyoruz.

"ÜLKECE GÜNEŞLİ, GÜZEL GÜNLERE KAVUŞMAK İÇİN SANDIĞIN GELMESİNİ BEKLİYORUZ"

Önümüzdeki seçim ülkemizin ve milletimizin geleceği için hayati önem taşıyor. Bu seçim, giderek totaliterleşen, adaletin ve liyakatin olmadığı, hukukun üstünlüğü yerine güçlünün hukukun hüküm sürdüğü, Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nden kurtulup, demokrasimizin güçleneceği, denge ve denetim sisteminin temin edildiği ve milletin temsilcilerinin söz sahibi olduğu Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçmek için bir fırsattır. Ülkece güneşli, güzel günlere kavuşmak için sandığın gelmesini bekliyoruz. İnanın, çok az kaldı…

Seçim güvenliği konusunun bütün vatandaşlarımızda endişe yarattığının farkındayız. İktidarı hedefleyen bir siyasi partinin Seçim İşleri Başkanlığı olarak seçmen listeleri üzerinde kapsamlı incelemeler yapıyor, sağlıklı bir seçmen listesiyle seçimlere girebilmek için bugünden çalışıyoruz. İtirazları yapacak, partimizi temsil edecek İl/İlçe Seçim Kurulu Üye ve Temsilcilerimizin eğitimlerini veriyoruz. Okul sorumlularımızın, sandık kurulu üyelerimizin ve müşahitlerimizin atamalarını ve eğitimlerini bugünden gerçekleştiriyoruz. Seçime kadar ve seçim günü kullanacağımız İRİS – İYİ Parti Raporlama ve İletişim Sistemi hazır. Seçim günü sandık sonuçlarını sistemimize yükleyecek ekiplerimizi oluşturuyor ve eğitiyoruz. Bütün bu çalışmaları seçime tek başımıza girecekmiş gibi yapıyor, bir arada olduğumuz 6'lı masadaki siyasi partilerle de koordineli bir şekilde yürütüyoruz.

"OY NAMUSTUR"

"Hepimizin bildiği gibi, 'Egemenlik Kayıtsız, Şartsız, Milletindir.' Millet iradesi de sandıkta tecelli edecektir. Sandık önümüze geldiğinde, hangi siyasi partiye oy vermiş olursa olsun, her vatandaşımızın oyunun sonuçlara doğru yansıması için gereğini yapmak boynumuzun borcudur. Çünkü, oy namustur. Bugün Diyarbakır ile başlattığımız, yarın Mardin'de ikincisini gerçekleştireceğimiz toplantılarımıza bütün yurt sathında devam edeceğiz. Nihayetinde, İYİ Parti farkını sahada olduğu gibi sandıkta da ortaya koyacağımızı göreceksiniz"