İyi Parti'den Seçim Kampanyası Videosu: "Recep Bey Sunar; Ahlakın Sonu" - Son Dakika
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İyi Parti'den Seçim Kampanyası Videosu: "Recep Bey Sunar; Ahlakın Sonu"

11.04.2023 19:43

İYİ Parti, seçimlere yönelik hazırladığı ve "ahlak, ekonomi, deprem, mülteci, terör ve demokrasi" temalarının işlendiği iletişim kampanyası serisinin ilk videosunu paylaştı. "Ahlakın sonu" isimli ve "Recep bey sunar" yazısıyla başlayan videoda; "Hırsızlığı ödüllendiren bir anlayış…Yargılayan, hedef gösteren, tehdit eden bir yönetim…" başlıklı bölümler yer aldı.

İYİ Parti, seçimlere yönelik hazırladığı ve "ahlak, ekonomi, deprem, mülteci, terör ve demokrasi" temalarının işlendiği iletişim kampanyası serisinin ilk videosunu paylaştı. "Ahlakın sonu" isimli ve "Recep bey sunar" yazısıyla başlayan videoda; "Hırsızlığı ödüllendiren bir anlayış…Yargılayan, hedef gösteren, tehdit eden bir yönetim…" başlıklı bölümler yer aldı.
İYİ Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine yönelik seçim kampanyasını dün "Türkiye tarih yazacak sloganıyla duyurmuştu.
İllüstrasyon çizimlerle Türkiye geneline yansıyan billboardların ardından kampanyanın dijital mecralardaki startı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in en son gerçekleşen TBMM'deki bu dönemin son grup toplantısında konuşmasının bir bölümünün yer aldığı video ile başlamıştı.
"RECEP BEY SUNAR"
"Ahlak, ekonomi, deprem, mülteci, terör ve demokrasi" temalarının işlendiği iletişim kampanyası serisinin "Ahlakın sonu" başlıklı ilk videosu, bugün yayınlandı.
"Recep Bey sunar" yazısı ile başlayan videoda, bir yurttaşın; "Akşam o elektriği görünceye kadar intihar etmeye kalktım. Bir oğlum var evde hasta yatıyor o geldi gözümün önüne" sözlerine yer verildi. Video Türk Tabipleri Birliği'nin Tıp Bayramı nedeniyle İstanbul'da düzenlediği yürüyüş sırasında polislerin müdahalesini ve bir doktorun; "Ananızı, babanızı tedavi ettik biz" sözleri ile İkizdere'de HES yapımına karşı çıkan bir yurttaşın; "Devlet bizim sayemizde devlet" sözleri yer aldı.
"AHLAKIN SONU"
Videoda "Ahlakın sonu" yazısıyla başlayan bölümde ise Erdoğan'ın; "Bunlar çürük, bunlar sürtük…Bazı haysiyetsiz, namussuz kişiler…Be haddiniz bilmez, be ahlaksız…Be adi…Sen ne geri zekalısın yahu…" sözleri yer aldı. "Hakareti ve küfrü diline dolayan bir şahıs" başlıklı bölümde yine Erdoğan'ın; "İki tane ayyaşın yaptığı yasa…" sözlerinin yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Demokrat Parti Genel Başkanı olduğu dönemde "Millet güven bakar, millet ahlak bakar…Türkiye'nin en çok yolsuzluğa bulaşmış iktidarlarından bir tanesi…Belediyelerde yolsuzluk, belediyelerde yolsuzluk, kamu kuruluşlarında yolsuzluk…" sözlerine yer verildi.
"HIRSIZLIĞI ÖDÜLLENDİREN BİR ANLAYIŞ"
Videonun "Hırsızlığı ödüllendiren bir anlayış" başlıklı kısmında suç örgütü lideri Sedat Peker'in Sermaye Piyasası Kurulu, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Kızılay, Ensar Vakfı üzerindeki iddiaları yer aldı. Videonun devamında Erdoğan'ın 2002'de AKP'nin iktidar olmasından önceki "Bu hale Türkiye'yi kim getirdi" sözü yer aldı.
"YARGILAYAN, HEDEF GÖSTEREN, TEHDİT EDEN BİR YÖNETİM"
Videonun "Yargılayan, hedef gösteren, tehdit eden bir yönetim" başlıklı bölümünde ise Erdoğan'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik "Hanımefendinin kaçacak deliği de yok…Onunla hemen hesaplaşacağız…Gelin hanıma bir ders verdi…Meral Hanım dikkat et beni kendinle de uğraştırma…Bunlar iyi günler daha neler olacak neler…" sözleri ile silahlı saldırı düzenlenen İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasının görüntüleri yer aldı.
AKŞENER: "TÜM BUNLAR SON BULACAK VE YEPYENİ BİR GÜNEŞ DOĞACAK ÇÜNKÜ 14 MAYIS'TA TÜRKİYE TARİH YAZACAK"
Videonun sonunda Akşener'in; "Tüm bunlar son bulacak ve yepyeni bir güneş doğacak çünkü 14 Mayıs'ta Türkiye tarih yazacak" sözlerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel İyi Parti'den Seçim Kampanyası Videosu: 'Recep Bey Sunar; Ahlakın Sonu' - Son Dakika


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