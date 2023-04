İyi Parti'den Seçim Kampanyası Videosu: "Rte Sunar: Deftere Yazılanlar"

İYİ Parti, seçimlere yönelik hazırladığı ve "ahlak, ekonomi, deprem, mülteci, terör ve demokrasi" temalarının işlendiği iletişim kampanyası serisinin dördüncü videosunu paylaştı. "Deftere yazılanlar" isimli ve "RTE sunar" yazısıyla başlayan videoda; 6 Şubat Depremleri işlendi. Videoda; "85 milyonu yasa boğan bir çaresizlik, sorumsuz ve ciddiyetsiz bir yönetim, her geçen gün kaybolan bir vicdan" başlıklı bölümler yer aldı.

İYİ Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine yönelik seçim kampanyasını "Türkiye tarih yazacak" sloganıyla duyurmuştu.

"Ahlak, ekonomi, deprem, mülteci, terör ve demokrasi" temalarının işlendiği iletişim kampanyası serisinin "Deftere yazılanlar" başlıklı dördüncü videosu, bugün yayınlandı.

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN SUNAR"

"Recep Tayyip Erdoğan sunar" yazısıyla açılışı yapılan video; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2003 Bingöl depremlerinde; "Buna ihmal denmez. Buna ancak olsa olsa bunun şartlarına uymamak denir" söylemleri karşılığında depremzede vatandaşların haykırışlarına, depremle yerle bir olan şehirlerin görüntüleri; "Kalp ağrıtan bir yıkım" seslendirmesiyle işlenerek depremin yıkıcı etkisine vurgu yapıldı.

"85 MİLYONU YASA BOĞAN BİR ÇARESİZLİK"

Videonun ikinci bölümünde; "85 milyonu yasa boğan bir çaresizlik" seslendirmesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın; "İşte çıkmış bir tanesi Kızılay nerede? Ne çadırını ne yemeğini görmedik, diyor. Günü geldiğinde şu anda tuttuğumuz defteri de açacağız" söylemine yer verilirken bunun karşılığında 6 Şubat'ta 11 ili doğrudan etkileyen yıkım görüntüleri, vatandaşların çaresizliği, yakınlarını kaybeden depremzedelerin görüntüleri yer aldı.

"SORUMSUZ VE CİDDİYETSİZ BİR YÖNETİM"

Videonun üçüncü bölümünde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın; " Allah'a şükür. Türkiye 6 Şubat Depremlerinin sınamasından alnının akıyla çıkmıştır" söylemlerinin karşılığında; 11 ilde depremden etkilenen vatandaşların günlerce enkaz başında beklemelerine rağmen AFAD'ın gelmeyişine, Volkan Demirel'in Hatay'dan yaptığı çağrılara, Adıyaman Vali'sinin sorumsuzluğu karşısında bir vatandaşın; "Gidin öbür mahalleye daha enkaza gelmemişler" sözlerine yer verildi.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremden sonraki; "Hiçbir afette vatandaşlarımızın; 'Nerede bu devlet? Nerede bu hükümet?' diyen feryadını duymuyoruz" açıklamasının ardından depremzedelerin "Devlet nerede?" "Hükümet nerede?" "Recep Tayyip Erdoğan nerede?" tepkileri için "Sorumsuz ve ciddiyetsiz bir yönetim" ifadeleri kullanıldı.

"HER GEÇEN GÜN KAYBOLAN BİR VİCDAN"

Videonun dördüncü bölümünde; "Her geçen gün kaybolan bir vicdan" ifadeleriyle depremlerin yaşandığı günden itibaren AKP yöneticilerinden gelen açıklamalar sıralandı.

Adıyaman Valisi'nin depremzedeler karşısında gülmesine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın; "Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler" sözlerine, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in; "Cumhur İttifakı olarak hepimiz sahadayız" açıklamasına, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun depremde paramparça olan yollara rağmen; "Dayanıklı yollar sayesinde ulaşımı kesintisiz sağlamış olduk" sözlerine, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın; "Arama kurtarma çalışmalarını hızla gerçekleştiriyoruz" ifadelerine yer verildi. Bir depremzedenin "Bu işler Ankara'dan konuşmakla olmuyor güzel kardeşim" sözü yer aldı.

"DEPREMZEDEYİ MÜŞTERİ BİLEN ACİZ BİR TİCARET"

Videonun beşinci bölümünde; Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın Kızılay üzerinden AHBAP'a çadır satmasına, "Depremzedeyi müşteri bilen aciz bir ticaret" sözleri ile yer verildi.

"MİLLETE YAPILAN BİR İHANET"

Videonun son bölümü; "Millete yapılan bir ihanet" açıklaması ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce söylediği; "İmar barışıyla 88 bin 507 vatandaşımızın sıkıntısını çözdük" ifadeleri, 6 Şubat depremlerinden altı ay önce İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel'in Kahramanmaraş'ta deprem riski karşısındaki uyarıları yer aldı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın; "İlk gün bazı sıkıntılar yaşandı ama… Bunlar bizim bildiğimiz işler" sözleri; depremde enkazda kalan kızının elini bırakmayan babanın görüntülerine yer verildi.

Videonun sonunda ise İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in "Tüm bunlar son bulacak ve yepyeni bir güneş doğacak. Çünkü 14 Mayıs'ta Türkiye tarih yazacak" sözleri yer aldı.