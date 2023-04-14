İyi Parti'den Seçim Kampanyası Videosu: "Rte Sunar: Deftere Yazılanlar" - Son Dakika
Üye Girişi

İyi Parti'den Seçim Kampanyası Videosu: "Rte Sunar: Deftere Yazılanlar"

14.04.2023 19:10

İYİ Parti, seçimlere yönelik hazırladığı ve "ahlak, ekonomi, deprem, mülteci, terör ve demokrasi" temalarının işlendiği iletişim kampanyası serisinin dördüncü videosunu paylaştı. "Deftere yazılanlar" isimli ve "RTE sunar" yazısıyla başlayan videoda; 6 Şubat Depremleri işlendi. Videoda; "85 milyonu yasa boğan bir çaresizlik, sorumsuz ve ciddiyetsiz bir yönetim, her geçen gün kaybolan bir vicdan" başlıklı bölümler yer aldı.

İYİ Parti, seçimlere yönelik hazırladığı ve "ahlak, ekonomi, deprem, mülteci, terör ve demokrasi" temalarının işlendiği iletişim kampanyası serisinin dördüncü videosunu paylaştı. "Deftere yazılanlar" isimli ve "RTE sunar" yazısıyla başlayan videoda; 6 Şubat Depremleri işlendi. Videoda; "85 milyonu yasa boğan bir çaresizlik, sorumsuz ve ciddiyetsiz bir yönetim, her geçen gün kaybolan bir vicdan" başlıklı bölümler yer aldı.
İYİ Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine yönelik seçim kampanyasını "Türkiye tarih yazacak" sloganıyla duyurmuştu.
"Ahlak, ekonomi, deprem, mülteci, terör ve demokrasi" temalarının işlendiği iletişim kampanyası serisinin "Deftere yazılanlar" başlıklı dördüncü videosu, bugün yayınlandı.
"RECEP TAYYİP ERDOĞAN SUNAR"
"Recep Tayyip Erdoğan sunar" yazısıyla açılışı yapılan video; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2003 Bingöl depremlerinde; "Buna ihmal denmez. Buna ancak olsa olsa bunun şartlarına uymamak denir" söylemleri karşılığında depremzede vatandaşların haykırışlarına, depremle yerle bir olan şehirlerin görüntüleri; "Kalp ağrıtan bir yıkım" seslendirmesiyle işlenerek depremin yıkıcı etkisine vurgu yapıldı.
"85 MİLYONU YASA BOĞAN BİR ÇARESİZLİK"
Videonun ikinci bölümünde; "85 milyonu yasa boğan bir çaresizlik" seslendirmesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın; "İşte çıkmış bir tanesi Kızılay nerede? Ne çadırını ne yemeğini görmedik, diyor. Günü geldiğinde şu anda tuttuğumuz defteri de açacağız" söylemine yer verilirken bunun karşılığında 6 Şubat'ta 11 ili doğrudan etkileyen yıkım görüntüleri, vatandaşların çaresizliği, yakınlarını kaybeden depremzedelerin görüntüleri yer aldı.
"SORUMSUZ VE CİDDİYETSİZ BİR YÖNETİM"
Videonun üçüncü bölümünde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın; " Allah'a şükür. Türkiye 6 Şubat Depremlerinin sınamasından alnının akıyla çıkmıştır" söylemlerinin karşılığında; 11 ilde depremden etkilenen vatandaşların günlerce enkaz başında beklemelerine rağmen AFAD'ın gelmeyişine, Volkan Demirel'in Hatay'dan yaptığı çağrılara, Adıyaman Vali'sinin sorumsuzluğu karşısında bir vatandaşın; "Gidin öbür mahalleye daha enkaza gelmemişler" sözlerine yer verildi.
Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremden sonraki; "Hiçbir afette vatandaşlarımızın; 'Nerede bu devlet? Nerede bu hükümet?' diyen feryadını duymuyoruz" açıklamasının ardından depremzedelerin "Devlet nerede?" "Hükümet nerede?" "Recep Tayyip Erdoğan nerede?" tepkileri için "Sorumsuz ve ciddiyetsiz bir yönetim" ifadeleri kullanıldı.
"HER GEÇEN GÜN KAYBOLAN BİR VİCDAN"
Videonun dördüncü bölümünde; "Her geçen gün kaybolan bir vicdan" ifadeleriyle depremlerin yaşandığı günden itibaren AKP yöneticilerinden gelen açıklamalar sıralandı.
Adıyaman Valisi'nin depremzedeler karşısında gülmesine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın; "Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler" sözlerine, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in; "Cumhur İttifakı olarak hepimiz sahadayız" açıklamasına, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun depremde paramparça olan yollara rağmen; "Dayanıklı yollar sayesinde ulaşımı kesintisiz sağlamış olduk" sözlerine, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın; "Arama kurtarma çalışmalarını hızla gerçekleştiriyoruz" ifadelerine yer verildi. Bir depremzedenin "Bu işler Ankara'dan konuşmakla olmuyor güzel kardeşim" sözü yer aldı.
"DEPREMZEDEYİ MÜŞTERİ BİLEN ACİZ BİR TİCARET"
Videonun beşinci bölümünde; Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın Kızılay üzerinden AHBAP'a çadır satmasına, "Depremzedeyi müşteri bilen aciz bir ticaret" sözleri ile yer verildi.
"MİLLETE YAPILAN BİR İHANET"
Videonun son bölümü; "Millete yapılan bir ihanet" açıklaması ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce söylediği; "İmar barışıyla 88 bin 507 vatandaşımızın sıkıntısını çözdük" ifadeleri, 6 Şubat depremlerinden altı ay önce İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel'in Kahramanmaraş'ta deprem riski karşısındaki uyarıları yer aldı.
Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın; "İlk gün bazı sıkıntılar yaşandı ama… Bunlar bizim bildiğimiz işler" sözleri; depremde enkazda kalan kızının elini bırakmayan babanın görüntülerine yer verildi.
Videonun sonunda ise İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in "Tüm bunlar son bulacak ve yepyeni bir güneş doğacak. Çünkü 14 Mayıs'ta Türkiye tarih yazacak" sözleri yer aldı.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR
500
İYİ Parti'den yeni seçim videosu: RTE sunar, deftere yazılanlar İYİ Parti'den yeni seçim videosu: RTE sunar, deftere yazılanlar Deprem bölgesinde brüt asgari ücret uygulaması ekonomik canlanmayı hızlandıracak Deprem bölgesinde brüt asgari ücret uygulaması ekonomik canlanmayı hızlandıracak

Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İyi Parti'den Seçim Kampanyası Videosu: 'Rte Sunar: Deftere Yazılanlar' - Son Dakika


Son Dakika
21:05 Avrupa'da bir Türk finali daha izleyeceğiz! İki temsilcimiz kupa için karşı karşıya gelecek
20:38 Böyle cevap ne görüldü ne duyuldu! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bomba misilleme
20:23 Son Dakika: Kobani davasında yargılanan HDP'li Demirtaş ve Yüksekdağ için ağırlaştırılmış müebbet istendi
20:17 Çağdaş Atan'dan derin analiz! Galatasaray'ı durdurma planını anlattı
19:52 Taş üstünde taş bırakmadı! Fenerbahçe'nin paylaşımları Kayserispor Başkanı'nı çıldırttı: Bu ne ahlaksızlık!
19:25 Galatasaray-Kayserispor maçında fark giderek açılıyor
19:12 Son Dakika: Süper Lig'de 34 ve 35. haftanın programı açıklandı! Fenerbahçe-Trabzonspor maçı 18 Mayıs Perşembe günü oynanacak
19:11 Ebru Baki Habertürk'ten ayrıldı! İşte yeni adresi
18:54 HDP'den aracı takla atan Meral Danış Beştaş hakkında açıklama: Ameliyat başarılı geçti, tedavisi yoğun bakımda sürüyor
18:57 İngiltere Kralı Charles'a yumurta fırlatan gencin cezası belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2023 21:33:14. #1.12#
SON DAKİKA: İyi Parti'den Seçim Kampanyası Videosu: "Rte Sunar: Deftere Yazılanlar" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement