İyi Parti'den Siyasi Nezaket ve Saygı Çağrısı

İYİ Parti Bodrum İlçe Başkanlığı tarafından bir basın açıklaması düzenlendi.

İYİ Parti Bodrum İlçe Başkanlığı tarafından bir basın açıklaması düzenlendi. Düzenlenen basın açıklamasında geçtiğimiz günlerde CHP Bodrum İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Yerel Seçimler Değerlendirme toplantısında dile getirilen bazı söylemler hakkında açıklama yapan İYİ Parti Bodrum İlçe Başkanı Nevzat Kanber; "Partimize oy veren vatandaşlarımız, partimizin Genel Sekreteri Sayın Cihan Paçacı ve Bodrum Belediye Başkan Adayımız Sayın Mehmet Tosun hakkında kullanılan bazı ifadelere karşı duruşumuzu dile getirmek adına, bu basın toplantısını yapma mecburiyeti doğmuştur" dedi.



İYİ Parti Bodrum İlçe Binasında İlçe Başkanı Nevzat Kanber tarafından düzenlenen basın açıklamasına, İYİ Parti Bodrum Kurucu İlçe Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Adayı Mehmet Onur Şahbaz, Belediye Meclis Üyesi Adayları Atilla Serttaş, Erkan Özşeker, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve Partililer katıldı. İYİ Parti ile CHP Genel Merkezleri arasında varılan uzlaşma gereğince, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Yerel Seçimlerinde 2 parti arasında oldukça kapsamlı bir ittifak çalışması olduğunun altını çizen İlçe Başkan Nevzat Kanber şunları söyledi;



"Muğla da bu kapsamda ittifak yapılacak iller arasındadır. An itibariyle, ilçeler bazındaki çalışmaların da olumlu sonlandırılması durumunda, 2 parti ilimizde birbirini destekleyerek seçime girecektir. Değerli arkadaşlar, siyaset vatandaşa hizmet için yapılır. Bizler siyasete bir kavga alanı olarak bakmıyoruz. Vatandaşlarımızın, hangi partiden, hangi dinden, etnik kökenden, ideolojik görüşten geldiğine bakmadan, yaşamını kolaylaştıracak, daha kaliteli bir yaşam süreceği hizmetleri üretebileceğimiz bir uğraş olarak görüyoruz. Bu mücadeleyi yaparken, farklı siyasi partiler ve adaylarla yarışmak demokrasinin bir gereğidir. Ancak siyasette nezaketin ve saygının bir kenara bırakılmasını yadırgıyor ve şiddetle kınıyoruz. Önceki gün yaşananlar da maalesef, hele hele Türkiye genelinde birbirlerine güç vermek için yola çıkmış 2 partiden birinin üyelerine hiç yakışmadı. Görüntüleri üzüntüyle izledik. Sadece kendi adımıza değil, CHP'nin bu düşüncede olmayan üye ve seçmenleri açısından da üzüldük. Bir partide İlçe Başkanlığı yapmış bir kişinin, hangi partiden olursa olsun, seçmenleri küçümsemek-aşağılamak gayesiyle söylediği ifadeleri kabul etmek mümkün değildir. Kaldı ki biz orada kullanılan "Çöpçü" ifadesine de takılmış değiliz. Bu gerçekten zor mesleği icra eden; saygı duyduğumuz, şehirlerimizin gizli kahramanı emekçilerin yaptığı bir meslek. Siyaseti vatandaşa hizmetkarlık aracı olarak gören bizler, bu ifadeden sadece gurur duyarız. Ancak ifadenin, bir partiye oy vermiş ya da o parti için çaba gösteren insanları aşağılamak, küçümsemek maksadıyla kullanıldığının açık olması kabul edilemez. Burada üzücü olan bir diğer durum ise, bu ifadelere bazı partililerin yoğun alkışlarla destek vermesi ve orada bulunan İl ve İlçe Başkanları ile Bodrum Belediye Başkan adaylarından hiç birinin bu yakışıksız duruma müdahale etmemesidir. Bodrum'u yönetme iddiasında olan bu arkadaşlarımızın, bu tavırlarını da vatandaşlarımızın dikkatine sunuyorum. İsimlerini öğrenememekle birlikte, bu konuyla ilgili basına kapalı bölümde uyarı ve eleştiri yapan birkaç CHP'li arkadaşa da buradan teşekkür ediyorum" dedi.



CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan'ın, İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı hakkında söylediği sözlere de değinen Başkan Kanber; "Değerli basın mensupları; Toplantıda yaşanan 2. saygısızlık ise, Genel Sekreterimiz Sayın Cihan Paçacı'nın şahsına yönelik yapılmıştır. İlçe Başkanı Halil Karahan'ın, konuşmasının bir bölümünde Sayın Paçacıya yönelik "Patavatsız" ve "Haddini Aşan" şeklindeki ifadelerini, buradan kendisine iade ediyorum. Siyasette nezaket kadar, haddini bilmek ve saygılı olmak önemli erdemlerdendir" diyerek, İlçe Başkanı Halil Karahan'ın bir an önce özür dilemesini beklediklerini belirtti.



2019 yılı martında yapılacak yerel seçimlerin Bodrum için çok önemli ve köprüden önceki son çıkış olduğunu iddia eden Kanber, yapılan tüm anketlerde ve sokakta, vatandaşların Mehmet Tosun'u Bodrum Belediye Başkanı olarak görmek istediklerini gördüklerinin altını çizerek şunları söyledi; "Değerli basın mensupları, önümüzde çok önemli bir yerel seçim var. Bu yerel seçimler, Bodrum için son şans, köprüden önceki son çıkıştır. Bodrum'un sorunları artık ötelenemez, zamana yayılamaz. Bu seçimde Bodrum'un sorunlarını çözecek, Bodrum Belediyesi'ni vatandaşıyla buluşturacak, güler yüzlü, çalışkan hem de çok çalışkan, işinin ehli, dürüst bir başkan seçmeye ihtiyacımız var. Biz Sayın Mehmet Tosun'u bu niteliklere fazlasıyla sahip bir siyasetçi olarak halkımızın önüne çıkarttık ve müthiş bir teveccühle karşılaştık. Yapılan bütün anketlerde de, sokakta da vatandaşımızın Sayın Tosun'u Bodrum Belediye Başkanı olarak görmek istediğini görüyoruz. İttifak ortaklığına yürüdüğümüz sevgili CHP'li dostlarımıza da bu tür şık olmayan yol ve yöntemlerle değil de, yıllardır yönettikleri Bodrum'un sorunlarını nasıl çözeceklerine dair projeleriyle gündeme gelmelerini öneriyoruz. Değerli Basın mensupları, Sayın Mehmet Tosun halen İYİ Parti'nin Bodrum Belediye Başkan adayıdır. Kendisinin CHP toplantısında iddia edildiği gibi hiçbir şekilde CHP'nin adayı olmak üzere kişisel bir girişimi bulunmamıştır. İttifak görüşmeleri sırasında bu teklif, yani Sayın Mehmet Tosun'un CHP'den aday olması ve 2 parti meclis listesinin de tek liste olarak yapılması önerisi, görüşmeleri yürüten CHP heyeti tarafından gelmiştir. Bunun da Bodrum kamuoyu tarafından bilinmesini rica ederiz. Önümüzdeki sürecin Bodrum'a hayırlı olmasını diliyor, Bodrumlu hemşerilerimize saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz." - MUĞLA

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