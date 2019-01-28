Son Dakika Haberleri: İyi Parti'den, Tunç Soyer Açıklaması: Parti Tabanımız ve Teşkilatımız Tepkiyle Karşıladı

İyi Parti'den, Tunç Soyer Açıklaması: Parti Tabanımız ve Teşkilatımız Tepkiyle Karşıladı

42 dakika önce

İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Tunç Soyer'i göstermesinin ardından yaptığı açıklamada, "CHP Parti Meclisi'nde Sayın Soyer'in aday gösterilmesi ile birlikte, parti tabanımız ve bazı teşkilatlarımızda tepkiyle karşılanmıştır.

İyi Parti'den, Tunç Soyer Açıklaması: Parti Tabanımız ve Teşkilatımız Tepkiyle Karşıladı, System.String[]
İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Tunç Soyer'i göstermesinin ardından yaptığı açıklamada, " CHP Parti Meclisi'nde Sayın Soyer'in aday gösterilmesi ile birlikte, parti tabanımız ve bazı teşkilatlarımızda tepkiyle karşılanmıştır. Bundan sonraki süreçte Sayın Soyer kendi sorumluluğu alanında ve adaylığında kendi üzerine düşeni yapmalıdır" denildi.

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar ifade edildi:

"İzmir İYİ Parti olarak CHP PM'nin kararını parti hiyerarşisi gereği ve teşkilat disiplinimizin sonucu olarak saygı ile karşılıyoruz. İzmir sorunlarını birlikte yaşadığımız ve birlikte aşacağımız bir kenttir. Bu gerçekten yola çıkılarak, bir işbirliğine gidilmiştir. İzmir, iktidar partisinin 17 yıldır hayalinde ve rüyasında olan bir kenttir. Bu bilinçten hareketle, aday tespitlerinde her kesimi kucaklayacak ve aynı zamanda toplumun belirli kesimlerinin de hassasiyetlerini dikkate alarak bir tercihte bulunulması önceliğimiz iken, son CHP PM'de Sayın Soyer'in aday gösterilmesi ile birlikte parti tabanımız ve bazı teşkilatlarımızda tepkiyle karşılanmıştır. Bundan sonraki süreçte Sayın Soyer kendi sorumluluğu alanında ve adaylığında kendi üzerine düşeni yapmalıdır." - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:42 Kaynak: DHA

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