İYİ Parti'den tüzük kurultayı kararı
11 saat önce
İYİ Parti'nin, 25 Mayıs Cumartesi gerçekleştirilecek tüzük kurultayının kapalı oturumla yapılmasına karar verildi.
İYİ Parti'nin, 25 Mayıs Cumartesi gerçekleştirilecek tüzük kurultayının kapalı oturumla yapılmasına karar verildi.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:58
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