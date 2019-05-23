Son Dakika Haberleri: İYİ Parti'den tüzük kurultayı kararı

İYİ Parti'den tüzük kurultayı kararı

11 saat önce

İYİ Parti'nin, 25 Mayıs Cumartesi gerçekleştirilecek tüzük kurultayının kapalı oturumla yapılmasına karar verildi.

İYİ Parti'den tüzük kurultayı kararı, System.String[]
İYİ Parti'nin, 25 Mayıs Cumartesi gerçekleştirilecek tüzük kurultayının kapalı oturumla yapılmasına karar verildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:58 
İYİ Parti, Ekonomi
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