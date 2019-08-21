İYİ Parti'den üç büyükşehire kayyum atanmasına ilişkin açıklama
1 saat önce
İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, üç büyükşehir belediyesine kayyum atanmasına ilişkin, "Bazı belediye başkanlarının görevden alınmasına sebep olan olaylar son 5 ay içerisinde gerçekleşmiş ise bunu somut ve hukuki argümanlar ile halka açıklamak iktidarın görevidir." dedi.
İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, üç büyükşehir belediyesine kayyum atanmasına ilişkin, "Bazı belediye başkanlarının görevden alınmasına sebep olan olaylar son 5 ay içerisinde gerçekleşmiş ise bunu somut ve hukuki argümanlar ile halka açıklamak iktidarın görevidir." dedi.
Ağıralioğlu, dün gerçekleştirilen Başkanlık Divanı Toplantısı'na ilişkin partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti'nin terörle mücadeledeki kararlılığının, hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkelerine olan bağlılığı kadar kesin ve tavizsiz olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:15
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