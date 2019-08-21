Son Dakika Haberleri: İYİ Parti'den üç büyükşehire kayyum atanmasına ilişkin açıklama
Son Dakika Dünya Haber

İYİ Parti'den üç büyükşehire kayyum atanmasına ilişkin açıklama

1 saat önce

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, üç büyükşehir belediyesine kayyum atanmasına ilişkin, "Bazı belediye başkanlarının görevden alınmasına sebep olan olaylar son 5 ay içerisinde gerçekleşmiş ise bunu somut ve hukuki argümanlar ile halka açıklamak iktidarın görevidir." dedi.

İYİ Parti'den üç büyükşehire kayyum atanmasına ilişkin açıklama, System.String[]

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, üç büyükşehir belediyesine kayyum atanmasına ilişkin, "Bazı belediye başkanlarının görevden alınmasına sebep olan olaylar son 5 ay içerisinde gerçekleşmiş ise bunu somut ve hukuki argümanlar ile halka açıklamak iktidarın görevidir." dedi.


Ağıralioğlu, dün gerçekleştirilen Başkanlık Divanı Toplantısı'na ilişkin partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti'nin terörle mücadeledeki kararlılığının, hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkelerine olan bağlılığı kadar kesin ve tavizsiz olduğunu söyledi.

Euronews.com'da Görüntüle

Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hatay Valiliği: Gözünü kanserden kaybetti
Kayyum kararından 3 gün sonra İYİ Parti'den açıklama: Teröre destek verenlere gerekli ceza verilmeli İYİ Parti'nin kayyum açıklamasına AK Parti'den sert tepki: Tam bir fiyasko Yeni Zelanda Meclis Başkanı, kürsüsünde bebeğe biberonla süt verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 16:01:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İYİ Parti'den üç büyükşehire kayyum atanmasına ilişkin açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]