İYİ Parti'den üniversite sınavına hazırlanan öğrencileri heyecanlandıran sözler: Az kaldı, LGS'yi kaldıracağız - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Parti'den üniversite sınavına hazırlanan öğrencileri heyecanlandıran sözler: Az kaldı, LGS'yi kaldıracağız

03.06.2022 14:43

İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanlığı, hafta sonu yapılacak LGS sınavıyla ilgili olarak hükümeti eleştirdi. Açıklamada "AK Parti hükümetlerinin sınav kaynaklı sorunların çözümü için yaptığı tek 'icraat' aralıklarla sınavın adını değiştirmek olmuştur" denildi. Öğrencilere söz verilen duyuruda ayrıca "İYİ Parti olarak söz veriyoruz: Az kaldı. 'Güçlü Okul' eğitim modelimizle LGS'yi kaldıracağız." ifadeleri kullanıldı.

İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanlığı, 5 Haziran 2022 Pazar günü yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrencinin girmesi beklenen LGS sınavına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"LGS'Yİ KALDIRACAĞIZ"

Açıklamada, "LGS'nin öğrencilerimizde yarattığı stres ve bu strese bağlı olarak maruz kaldıkları olumsuz psikolojinin farkındayız. LGS'nin velilerimizi manevi ve maddi olarak zorladığının farkındayız. İYİ Parti olarak söz veriyoruz: Az kaldı. 'Güçlü Okul' eğitim modelimizle LGS'yi kaldıracağız." denildi.

"TEK İCRAATLARI SINAVIN ADINI DEĞİŞTİRMEK OLDU"

Yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "Ezber-sınav merkezli eğitim sisteminin çocuklarımızın öğrenme becerilerini ve akademik başarılarını olumsuz etkilediği geçmiş sınav sonuçlarına yansımıştır. 2021 yılı LGS sonuçlarına göre, öğrencilerimiz 20 soruluk Türkçe testinde ortalama 9,41 net, 20 soruluk matematik testinde ortalama 4,2 net ve 20 soruluk fen bilimleri testinden ortalama 8,04 net yapmışlardır. Bu sonuçlar mevcut eğitim sisteminin verimliliği hakkında kaygılanmamıza sebep olmaktadır. Ezber-sınav merkezli eğitim sisteminin olumsuzluğuna ve verimsizliğine rağmen, 20 yılda 8 bakan değiştirerek tutarlı bir eğitim politikası vizyonuna sahip olmadığını ispatlayan, AK Parti hükümetlerinin sınav kaynaklı sorunların çözümü için yaptığı tek 'icraat' aralıklarla sınavın adını değiştirmek olmuştur.

"HER 200 ÇOCUKTAN 22'Sİ ÖĞRENME YOKSULU"

Çocuklarımıza kendi dilimizi öğretmediğimiz gibi, okuma-yazma becerisini de kazandıramıyoruz. Her 100 çocuğumuzdan 22 tanesi öğrenme yoksuludur. 10 yaşına geldikleri halde basit bir metni okuyup anlayamamaktadırlar. Bu durum eğitim sistemimizin kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi gerekliliğine işaret etmektedir.

Eğitim sistemimizin en kısa zaman içerisinde beceri geliştirme temelli eğitim modeline geçmesi gereklidir. Bunun için az kaldı. Nitelikli fırsat eşitliği ilkesine uygun olarak her çocuğumuzun sürekli ve kaliteli bir eğitim aldığı teknolojik donanımlara sahip güçlü okullarının kurulmasına az kaldı. Çocuklarımızı dünyayla yarışabilir bir düzeye getirecek eğitim modelinin uygulanmasına az kaldı. Öğretmensiz çocuğumuzun olmadığı, atanamayan öğretmenin kalmadığı eğitim-öğretim döneminin başlamasına az kaldı."

YORUMLAR
500
2018 seçimleriyle son anket kıyaslandı! Aydın'da AK Parti puan kaybederken İYİ Parti oylarını ikiye katladı 2018 seçimleriyle son anket kıyaslandı! Aydın'da AK Parti puan kaybederken İYİ Parti oylarını ikiye katladı TBMM Genel Kurulu toplandı TBMM Genel Kurulu toplandı
Kaynak: ANKA

İYİ Parti, AK Parti, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti'den üniversite sınavına hazırlanan öğrencileri heyecanlandıran sözler: Az kaldı, LGS'yi kaldıracağız - Son Dakika


Son Dakika
14:44 Esra Erol'da gündem olan "Yufkacı Muammer" olayında sürpriz gelişme! Hamide ile Muammer'in boşandığı ortaya çıktı
14:37 Temmuz ayında memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? Rakamlar mayıs enflasyonuyla belli oldu
14:36 Pique'nin Shakira'yı Gavi'nin annesiyle aldattığı iddia edilmişti! Gerçeği İspanyol basını yazdı
14:22 Bakan Nebati, TÜİK'in mayıs ayı verileriyle ilgili konuştu: Enflasyon düşüş eğilimine girmiştir
14:09 Abdullah Avcı'dan üç büyüklere: Herkes teslim oldu, transfer bile yapamadılar! Ligi rahat rahat bitirdik
13:44 Rahatsızlanınca hastaneye götürülen ve 10 saat boyunca sedyeye bağlı kalan otizmli genç artık bardak bile tutamıyor
13:18 Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olur mu? CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi
12:59 Engelsiz Yaşam Derneği'nden ödül törenine tekerli sandalye ile giden Gülşen'e şok dava!
12:56 Karısını kurşun yağmuruna tutarak katleden koca mahkemede savunma yaptı: 'Adam olsaydın da bana yetseydin' dedi
12:40 Barcelona, Gerard Pique'nin emekli olmasını bekliyor! Aksi bir durum kasayı çok zorlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 15:00:09. #1.11#
SON DAKİKA: İYİ Parti'den üniversite sınavına hazırlanan öğrencileri heyecanlandıran sözler: Az kaldı, LGS'yi kaldıracağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement