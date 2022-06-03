İYİ Parti'den üniversite sınavına hazırlanan öğrencileri heyecanlandıran sözler: Az kaldı, LGS'yi kaldıracağız

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İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanlığı, 5 Haziran 2022 Pazar günü yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrencinin girmesi beklenen LGS sınavına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"LGS'Yİ KALDIRACAĞIZ"

Açıklamada, "LGS'nin öğrencilerimizde yarattığı stres ve bu strese bağlı olarak maruz kaldıkları olumsuz psikolojinin farkındayız. LGS'nin velilerimizi manevi ve maddi olarak zorladığının farkındayız. İYİ Parti olarak söz veriyoruz: Az kaldı. 'Güçlü Okul' eğitim modelimizle LGS'yi kaldıracağız." denildi.

"TEK İCRAATLARI SINAVIN ADINI DEĞİŞTİRMEK OLDU"

Yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "Ezber-sınav merkezli eğitim sisteminin çocuklarımızın öğrenme becerilerini ve akademik başarılarını olumsuz etkilediği geçmiş sınav sonuçlarına yansımıştır. 2021 yılı LGS sonuçlarına göre, öğrencilerimiz 20 soruluk Türkçe testinde ortalama 9,41 net, 20 soruluk matematik testinde ortalama 4,2 net ve 20 soruluk fen bilimleri testinden ortalama 8,04 net yapmışlardır. Bu sonuçlar mevcut eğitim sisteminin verimliliği hakkında kaygılanmamıza sebep olmaktadır. Ezber-sınav merkezli eğitim sisteminin olumsuzluğuna ve verimsizliğine rağmen, 20 yılda 8 bakan değiştirerek tutarlı bir eğitim politikası vizyonuna sahip olmadığını ispatlayan, AK Parti hükümetlerinin sınav kaynaklı sorunların çözümü için yaptığı tek 'icraat' aralıklarla sınavın adını değiştirmek olmuştur.

"HER 200 ÇOCUKTAN 22'Sİ ÖĞRENME YOKSULU"

Çocuklarımıza kendi dilimizi öğretmediğimiz gibi, okuma-yazma becerisini de kazandıramıyoruz. Her 100 çocuğumuzdan 22 tanesi öğrenme yoksuludur. 10 yaşına geldikleri halde basit bir metni okuyup anlayamamaktadırlar. Bu durum eğitim sistemimizin kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi gerekliliğine işaret etmektedir.

Eğitim sistemimizin en kısa zaman içerisinde beceri geliştirme temelli eğitim modeline geçmesi gereklidir. Bunun için az kaldı. Nitelikli fırsat eşitliği ilkesine uygun olarak her çocuğumuzun sürekli ve kaliteli bir eğitim aldığı teknolojik donanımlara sahip güçlü okullarının kurulmasına az kaldı. Çocuklarımızı dünyayla yarışabilir bir düzeye getirecek eğitim modelinin uygulanmasına az kaldı. Öğretmensiz çocuğumuzun olmadığı, atanamayan öğretmenin kalmadığı eğitim-öğretim döneminin başlamasına az kaldı."