Son Dakika Haberleri: İyi Parti'den Uşak'ta Seçim Sonucuna İtiraz

İyi Parti'den Uşak'ta Seçim Sonucuna İtiraz

1 saat önce

İYİ Parti, Uşak merkezde seçim sonuçlarına itiraz etti.

İyi Parti'den Uşak'ta Seçim Sonucuna İtiraz, System.String[]
İYİ Parti, Uşak merkezde seçim sonuçlarına itiraz etti.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Uşak Adliyesi önünde, yerel seçimle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Uşak merkez ilçe belediye başkanlığı seçim sonuçlarına itirazda bulunduklarını vurgulayan Koncuk, şunları söyledi:

"Bizim tespitlerimize göre 3 bin 800'ün üzerinde geçersiz oy var. Bu kadar geçersiz oyun doğal olmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle Uşak merkezde tüm sandıklarda seçim sonuçlarına itirazda bulunduk. Kazandığını iddia eden parti, binin üzerinde bir oyla kazandığını söylüyor. Burada geçersiz oyların dağılımı çok önemli. Seçimin sonucunu değiştirebilecek kadar çok geçersiz oyun bulunduğunu düşünüyoruz."

Koncuk, milletin iradesine saygılı olduklarını dile getirdi.

İYİ Parti Uşak İl Başkanı Naci Yıldırım ise bugün ilçe seçim kurulundan geçici sonuçları öğreneceklerini, ellerindeki neticelerle kıyasladıklarında kamuoyuna bilgi vereceklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:33 Kaynak: AA

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