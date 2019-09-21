İYİ Parti'den üyelik kampanyası

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, " Türkiye'nin gündeminde bir anayasa değişikliği çalışmaları, iki yargı reformu paketi var. Yargı reformu paketine ilişkin de bir af konusu var. İçeriği hakkında henüz hiçbir şey bilmiyoruz. O nedenle bir şey söyleme imkanımız yok." dedi.

Üsküdar Meydanı'nda partisinin üyelik kampanyası kapsamında kurulan standı ziyaret eden Akşener, üye kayıtlarını yaparak vatandaşlarla ve partililerle fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Beşiktaş Çarşısı'nda kurulan standa geçen Akşener, vatandaşlarla sohbet ederek partisine katılmak isteyenlerin işlemlerini gerçekleştirdi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun başlattığı kampanyaya destek vermek için ziyaretleri gerçekleştirdiğini belirtti.

Kavuncu'nun İstanbul'da adayların ön seçimle belirlenmesini istediğini ve bunun için 100 bin yeni üye hedefi koyduğunu dile getiren Akşener, "Öyle talebi var. Bu bir iddia. O yüzden sizinle paylaştım ki kayda geçsin diye. 100 bin imzayı o tamamlayacak arkadaşlarıyla birlikte." diye konuştu.

Bir gazetecinin MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un genel afla ilgili açıklaması hakkındaki düşüncelerini sorması üzerine Akşener, şunları söyledi:

"Bilgim yok o konuda yalnız af konusu önemli. Partimiz olarak başından beri bir şeyi söyledik, iktidar makamıdır bu konuyla ilgili teklifi getirmek durumunda olan. O zaman ne olup olmayacağına bakarız demektir. Türkiye'nin gündeminde bir anayasa değişikliği çalışmaları, iki yargı reformu paketi var. Yargı reformu paketine ilişkin de bir af konusu var. İçeriği hakkında henüz hiçbir şey bilmiyoruz. O nedenle bir şey söyleme imkanımız yok."

Af olmadan yargı paketini destekleyip desteklemeyeceklerine yönelik soruya Akşener, "Bahsettiğiniz arkadaşın ne söylediğinden bilgim yok. Sizin söylediğinizden öğrendim. Biz bir kayyum atamaya yönelik parti görüşünü saat 17.00'den 22.00'ye kadar başkanlık divanında milletvekillerimizle tartışmış bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla içini görmeden herhangi bir şey söylemememiz mümkün değil." şeklinde cevap verdi.

Akşener, son olarak da Bakırköy Meydanı'nda kurulan standı ziyaret ederek burada da üye olanlara rozetlerini taktı.