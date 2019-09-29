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İYİ Parti'den üyelik kampanyası

26 dakika önce

İYİ Parti Osmangazi İlçe Başkanlığınca, partiye üyelik kampanyası başlatıldı.

İYİ Parti'den üyelik kampanyası, System.String[]

İYİ Parti Osmangazi İlçe Başkanlığınca, partiye üyelik kampanyası başlatıldı.

Kent Meydanı'nda kurulan stantta gazetecilere açıklamalarda bulunan İYİ Parti Bursa Milletvekili ve Kalkınma Politikaları Başkanı İsmail Tatlıoğlu, üyelik kampanyasının geçen hafta partinin Genel Başkanı Meral Akşener tarafından başlatıldığını söyledi.

Tatlıoğlu, daha sonra partinin yeni üyelerinin rozetlerini taktı.

Programa İYİ Parti İl Başkanı Yahya Bahadır, Osmangazi İlçe Başkanı Mehmet Hasanoğlu ve çok sayıda partili katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 04:16 Kaynak: AA
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