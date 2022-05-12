İyi Parti'den Yargıtay'ın 'Canan Kaftancıoğlu' Kararına Tepki: "Bu Karar, Ülkemizi Uluslararası Alanda da İtibarsızlaştıracak" - Son Dakika

İYİ Parti, Yargıtay'ın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen ve 'siyasi yasak' da içeren bazı cezaları onamasına tepki gösterdi. İYİ Parti'den yapılan açıklamada, "Verilen kararın zamanlamasından niteliğine kadar bu kadar tartışılıyor olması bile, asıl tehlikeye, yani yargıya olan güvenin sarsıldığına işaret etmektedir. Bugün, bu kararı, sıradan bir mahkeme kararı olarak görüp geçemeyiz. Bu karar, ülkemizi uluslararası alanda da itibarsızlaştıracak, bu yanı ile zaten kırılgan olan diplomatik ve ekonomik ilişkilerimizi daha da sıkıntılı bir hale sokacaktır" denildi.

İYİ Parti Genel Sekreterliği, Canan Kaftancıoğlu'na yargılandığı bazı davalarda verilen cezaların Yargıtay'ca onanmasına bugün yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi. İYİ Parti'nin açıklaması şöyle:

"AK PARTİ İKTİDARI, ÜZERİNDE VESAYET KURABİLMEK İÇİN YARGIYI, BUGÜN 'TERÖR ÖRGÜTÜ' DEDİĞİ FETÖ'YE BİLE TESLİM ETMİŞTİR"

"Türkiye, derme çatma iddianamelerle verilen mahkeme kararlardan çok çekmiştir. 28 Şubat günlerinde, okunan bir şiirin bile bahane edildiği, adalet duygusunun yaralandığı kararlar hepimizin hafızasındadır. O günün mağdurlarının bugünün mağrurları haline gelerek tüm kurumlar üzerinde vesayet oluşturması, siyaseti dizayn edebilmek, bireylere korku salabilmek için hukuku ve adalet duygusunu zedelemesini kabul edemeyiz. Evet, CHP İstanbul İl Başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu hakkında yargı bir karar vermiştir. Ancak, verilen kararın zamanlamasından niteliğine kadar bu kadar tartışılıyor olması bile, asıl tehlikeye, yani yargıya olan güvenin sarsıldığına işaret etmektedir. İYİ Parti olarak, asıl ve önemli tehlikenin de bu olduğuna inanıyoruz.

AK Parti iktidarı, üzerinde vesayet kurabilmek için yargıyı, bugün 'terör örgütü' dediği FETÖ'ye bile teslim etmiştir. Vesayetle mücadele ettiğini söyleyerek iktidara gelenlerin bu vesayet iştahı, milletimizin adalete olan güvenini sarsmaktadır. Unutmayalım ki adaletin olmadığı yerde demokrasi olmaz. Demokrasinin olmadığı yerde kalkınma olmaz. Kalkınmanın olmadığı yerde zenginlik olmaz.

"BUGÜN, BU KARARI, SIRADAN BİR MAHKEME KARARI OLARAK GÖRÜP GEÇEMEYİZ"

Bugün, bu kararı, sıradan bir mahkeme kararı olarak görüp geçemeyiz. Bu karar, ülkemizi uluslararası alanda da itibarsızlaştıracak, bu yanı ile zaten kırılgan olan diplomatik ve ekonomik ilişkilerimizi daha da sıkıntılı bir hale sokacaktır. İYİ Parti olarak, fikrine katıldığımız ya da katılmadığımız tüm vatandaşlarımızın adil yargılanma hakkını, adaletin ve demokrasinin tam ve kamil uygulanması mecburiyetini savunmaya devam edeceğiz. Millet iradesinin görevi verdiği günden itibaren de cübbelerdeki düğmeleri söküp atacak, Türk adaleti üzerine düşen gölgeleri ortadan kaldıracağız."