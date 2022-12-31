İyi Parti'den Yeni Yıl Mesajı: "O Sene Bu Sene Olsun, Yeni Yılımız Kutlu Olsun" - Son Dakika
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İyi Parti'den Yeni Yıl Mesajı: "O Sene Bu Sene Olsun, Yeni Yılımız Kutlu Olsun"

31.12.2022 19:18

İYİ Parti, “Özlediğimiz birliktelik ruhuna, milletçe bu sene kavuşacağız. Zengin, güçlü ve mutlu bir Türkiye'de, Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında huzurla yaşayacağız. Az kaldı. O sene bu sene olsun, yeni yılımız kutlu olsun” notu ile videolu yeni yıl mesajı yayınladı.

İYİ Parti, "Özlediğimiz birliktelik ruhuna, milletçe bu sene kavuşacağız. Zengin, güçlü ve mutlu bir Türkiye'de, Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında huzurla yaşayacağız. Az kaldı. O sene bu sene olsun, yeni yılımız kutlu olsun" notu ile videolu yeni yıl mesajı yayınladı.

İYİ Parti; uluslararası arenadaki spor müsabakalarında Türkiye'nin başarılarının, ülkede yaşanan felaketlerin ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ziyaret ettiği şehirlerdeki halka seslenişinin yer aldığı bir video yayınladı. Video, İYİ Parti'nin sosyal medya hesabında şu açıklama ile paylaşıldı:

"Özlediğimiz birliktelik ruhuna, milletçe bu sene kavuşacağız. Zengin, güçlü ve mutlu bir Türkiye'de, Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında huzurla yaşayacağız. Az kaldı. O sene bu sene olsun, yeni yılımız kutlu olsun…"

Videoda, şu ifadeler kullanıldı:

"Biz bayrağımızı dalgalandıran her başarıda aynı heyecanı paylaşan, azmin ve inancın önünde hiçbir engelin duramayacağını hatırladıkça aynı gururu yaşayan bir milletiz. En zor şartlara birlikte göğüs germesini bilen, en zor zamanların birlikte üstesinden gelen bir milletiz. Ne olursa olsun tek çatı altında buluşmayı başarabilen, ortak değerleri, mayası, farklılıkları, zenginliği olan büyük bir milletiz. ve özlediğimiz bu ruha milletçe bu sene kavuşacağız. Zengin, güçlü ve mutlu bir Türkiye hayalimizin gerçekleştiği, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında huzurla yaşayacağız. O sene bu sene olsun! Yeni yılımız kutlu olsun!"

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel İyi Parti'den Yeni Yıl Mesajı: 'O Sene Bu Sene Olsun, Yeni Yılımız Kutlu Olsun' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İyi Parti'den Yeni Yıl Mesajı: "O Sene Bu Sene Olsun, Yeni Yılımız Kutlu Olsun" - Son Dakika
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