İYİ Parti, Edirne Belediye Meclis üyesi 3 kişiyi disipline sevk etti - Son Dakika

İYİ Parti, Edirne Belediye Meclis üyesi 3 kişiyi disipline sevk etti

11.01.2021 18:17
İYİ Parti, Edirne Belediye Meclis üyesi 3 kişiyi disipline sevk etti, System.String[]

İYİ Parti, Edirne Belediye Meclis üyesi 3 kişiyi, 1'i kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti.

İYİ Parti, Edirne Belediye Meclis üyesi 3 kişiyi, 1'i kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti.

İYİ Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamada, İYİ Partili Edirne Belediye Meclis Üyesi Duygu Şener'in, partinin bilgisi dışında Edirne Belediyesi Personel AŞ yönetimine seçilmesi dolayısıyla tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiği belirtildi.

Şener'in geçtiğimiz günlerde yapılan belediye meclis toplantısında Edirne Belediyesi Personel AŞ yönetimine seçilmesi ve partiyle ilgili çıkan haberleri değerlendirmek üzere olağanüstü toplantı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, İYİ Parti Edirne İl Başkanlığının Edirne Belediyesi Personel AŞ yönetim kuruluna mevcut belediye meclis üyelerinden herhangi birisinin alınması konusunda talebi olmamasına rağmen, gündem dışı madde teklifinin partinin bilgisi dışında getirildiği ifade edildi.

Yaşanan olayla ilgili İYİ Parti Genel Merkezi ile istişare yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Duygu Şener'in İYİ Parti Edirne İl Başkanlığının onayını almadan görevi kabul etmesi ve İYİ Parti adını kullanarak o koltukta oturması hem etik hem de parti hiyerarşisi açısından uygun değildir. Makam sarhoşluğu ve bir şey olma hırsı millet menfaatinin kesinlikle önüne geçemez.

Söz konusu şirketin, belediye tüzel kişiliğinden ayrı bir tüzel kişiliğinin bulunduğu dikkate alındığında belediye meclis üyesinin bu görevde olmasının zorunluluğu yoktur. Kaldı ki İYİ Parti Edirne İl Başkanlığı olarak Edirne Belediyesi Personel AŞ yönetim kuruluna mevcut belediye meclis üyelerimizden herhangi birisinin alınması konusunda talebimiz olmamasına rağmen, gündem dışı madde teklifi bilgimiz dışında verilmiştir."

2 meclis üyesi de disipline sevk edildi

Şener haricinde 2 İYİ Parti Belediye Meclis üyesinin de disipline sevk edildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Başta Millet İttifakı, Edirne Belediye Başkanı olmak üzere partilerin kurumsal mücadelesine saygı ve destek açısından hepimizin kullanacağı yol haritasını özenle seçmek ve dikkatli olmak gibi bir görevimiz vardır. Yapılan toplantı ve İYİ Parti Genel Merkezimizle de yaptığımız istişare sonucunda parti tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereği Duygu Şener'in tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevki, ayrıca İYİ Parti Belediye Meclis üyelerinden Necamettin Attay ve Ergun Dönmez parti kararına uymayarak 'evet' oyu kullanması sebebiyle disiplin kuruluna sevki oybirliğiyle kararlaştırılmıştır. Şu an itibarıyla İYİ Parti'de disiplin süreci başlamıştır."

Edirne Belediyesi, İYİ Parti, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İYİ Parti, Edirne Belediye Meclis üyesi 3 kişiyi disipline sevk etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Survivor'da "Cemal Hünal diskalifiye oldu" iddiası 2,5 ayda 115 bin 286 kişi abonelik iptalini e-Devlet üzerinden gerçekleştirdi Galatasaray, Onyekuru için Monaco ile anlaşmaya vardı Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan İstanbul uyarısı: Perşembe günü kar bekleniyor Son Dakika: KVKK, WhatsApp'ın zorunlu güncelleme kararını yarınki toplantıda ele alacak Vatikan'ı karıştıran iddia! Papa Francis'in tutuklandığı öne sürüldü Harf hatası nedeniyle evi başkasının üzerine kaydedilen yaşlı adam, 21 yıl sonra tapusuna kavuştu Nagehan Alçı'nın "Öğretmenler rahata alıştı" sözlerine tepkiler çığ gibi: Böyle bir ifade kabul edilemez
Son Dakika: Fenerbahçe, deplasmanda Erzurumspor'u 3-0 mağlup etti Son Dakika: Fenerbahçe, deplasmanda Erzurumspor'u 3-0 mağlup etti         
17:53
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu         
17:29
Melek İpek'in işkenceci kocasının ailesi ilk kez konuştu: Torunlarımı verirlerse evladım gibi bakarım Melek İpek'in işkenceci kocasının ailesi ilk kez konuştu: Torunlarımı verirlerse evladım gibi bakarım         
17:10
Tartıştığı arkadaşı tarafından kafasından bıçaklanan genç, kanlar içinde sağlık ocağına sığındı Tartıştığı arkadaşı tarafından kafasından bıçaklanan genç, kanlar içinde sağlık ocağına sığındı         
16:39
WhatsApp vatandaşları ikiye böldü, uzmandan uyarı geldi: 'Benim gizli saklım yok' yaklaşımı doğru değil WhatsApp vatandaşları ikiye böldü, uzmandan uyarı geldi: 'Benim gizli saklım yok' yaklaşımı doğru değil         
16:29
Yengesini pompalı tüfekle öldüren genç, ağabeyi tarafından yaralandı Yengesini pompalı tüfekle öldüren genç, ağabeyi tarafından yaralandı         
16:09
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açtı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açtı         
15:37
Nafakasını artırmak için eski kocasına dava açan Ivana Sert'e şarkıcı Hatice'den sert sözler: Haraca bağlıyorsun Nafakasını artırmak için eski kocasına dava açan Ivana Sert'e şarkıcı Hatice'den sert sözler: Haraca bağlıyorsun         
15:28
AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Erman Toroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Erman Toroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu         
14:24
Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan "Sağlıkçılar varken neden sen oldun" tepkilerine cevap         
12:38
Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi         
12:30
İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacak İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacak         
12:16
2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor 2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor         
11:59
"Benimle ilişkiye girer misin?" teklifinden sonra kağıt toplayıcısını boğazından bıçaklamıştı! Sanığa 14 yıl hapis cezası         
11:22
Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi         
10:32
"Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, eve gelen ekipleri vurulduğu iddia edilen kadın karşıladı         
09:56
Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı         
22:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2021 18:28:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İYİ Parti, Edirne Belediye Meclis üyesi 3 kişiyi disipline sevk etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei