İYİ Parti Edirne İl Başkanı Demir'in, Merkez İlçe Başkanı'nı darbettiği iddiası (2) - Son Dakika
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İYİ Parti Edirne İl Başkanı Demir'in, Merkez İlçe Başkanı'nı darbettiği iddiası (2)

11.03.2022 18:59
İYİ Parti Edirne İl Başkanı Demir'in, Merkez İlçe Başkanı'nı darbettiği iddiası (2)

İYİ PARTİ: 3 KİŞİ ARASINDA ARBEDE YAŞANDIEdirne'de İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya'nın darp edilmesine ilişkin il başkanlığından açıklama yapıldı.

İYİ PARTİ: 3 KİŞİ ARASINDA ARBEDE YAŞANDI

Edirne'de İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya'nın darp edilmesine ilişkin il başkanlığından açıklama yapıldı. Açıklamada, partide yaşanan olayla ilgili farklı yönlendirilmeler olduğunun görüldüğü belirtilerek, "Bu süreç bir süredir parti politikalarından savrulmuş kişilerin tek elden yönetilerek gerek sosyal medya gerek basın yolu ile il başkanımıza ve yönetimimize asılsız iddialar oluşmuştur. Bugün il binasına Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya ve 6 kişi başkan ile görüşmek için geldi. İl yöneticisi Tarık Aldeniz, sadece 2 kişinin başkanla görüşebileceğini söylemesi üzerine ilçe merkezine yönlendirdi. Başkan ile görüşen Kaya ve yanındaki Ferhat Turan, çıkışta Tarık Aldeniz'e hakaret ve küfretmesi üzerine 3 kişi arasında bir arbede yaşanmıştır. Bunun üzerine yere düşen Zafer Kaya, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akalın ve İl Başkanı Ekrem Demir tarafından yerden kaldırılmıştır. Bu sırada ilçe binasında olanlar kapıları tekmeleyerek, kırma girişiminde bulunmuştur. İl başkanı tarafında ambulans çağrılarak, parti binasından aşağı kadar indirilmiştir. Bazı medya organlarında ve savruk meclis üyeleri tarafından farklı algı yaratılarak il başkanı ve genel başkan yardımcısı olaya dahil edilmek istenmiştir. Bu konu yargıya taşındığı için ilerleyen zamanlarda detaylı açıklama yapılacaktır" denildi. Açıklamada, olaydan sonra çekilen İl Başkanı Ekrem Demir ile Mehmet Akalın'ın, Kaya ile ilgilenirken çekilen fotoğraflarını da yer verildi.İl Başkanı Ekrem Demir'in yanı sıra olaya karıştıkları belirtilen Başkan Yardımcısı Tarık Aldeniz ile Genel Merkez Siyaset Akademisi Başkanı Prof.Dr. Mehmet Akalın'ın da polis merkezinde ifadesine başvuruldu.


İYİ Parti Edirne İl Başkanı Demir'in, Merkez İlçe Başkanı'nı darbettiği iddiası (2)
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Zafer Kaya, İYİ Parti, Hisarcık, Arbede, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İYİ Parti Edirne İl Başkanı Demir'in, Merkez İlçe Başkanı'nı darbettiği iddiası (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti Edirne İl Başkanı Demir'in, Merkez İlçe Başkanı'nı darbettiği iddiası (2) - Son Dakika
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