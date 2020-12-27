İYİ Parti Edirne Milletvekili Çakırlar, AA'nın "Yılın fotoğrafları oylaması"na katıldı - Son Dakika

İYİ Parti Edirne Milletvekili Çakırlar, AA'nın "Yılın fotoğrafları oylaması"na katıldı
27.12.2020 10:47
İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Çakırlar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek haber, spor ve yaşam kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.
Çakırlar, haber kategorisinde Gökhan Balcı'nın " Yunanistan'dan sığınmacılara gazlı müdahale", spor kategorisinde Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları", yaşam kategorisinde de Özkan Bilgin'in "Mendereslerde yaz ve kış" fotoğraflarına oy verdi.
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