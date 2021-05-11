İYİ Parti Edirne Milletvekili Çakırlar, İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırılarını kınadı - Son Dakika

İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli sivillere yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Çakırlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Müslümanlara ve Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Aslında büyük kabahatin Müslüman ülkelerin liderlerinde olduğunu, bir araya gelip tepki göstermeleri gerektiğini vurgulayan Çakırlar, vatandaşların liderlerden daha çok tepki gösterdiğini belirtti.

Filistin'de Müslümanlara yapılanlara Türkiye'nin birçok yerinde vatandaşların tepki gösterdiğini aktaran Çakırlar, şunları kaydetti:

"Bu yapılanlar kabul edilemez. Günün birinde mutlaka ve mutlaka bir Selahaddin Eyyübi çıkar. Haçlı seferleriyle yüzlerce yıl elde edemedikleri yerleri siyasi oyunlarla buraya kadar getirdiler. Dünyadaki Müslümanların Filistin'deki kardeşlerine canı gönülden destek olmaları gerekir. Hiç bir şey yapamıyorsa bu zulmü yapanlara beddua edelim. Dünyadaki Müslüman liderlerinde bir araya gelip bu zulme tepkisini göstermesi lazım."