İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı, Erzincan'da konuştu - Son Dakika
Son Dakika Politika İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı, Erzincan'da konuştu - Son Dakika

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı, Erzincan'da konuştu

6 saat önce

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı, depremlerde can kayıplarının tek nedeninin yer sarsıntısı olmadığına işaret ederek, "Yer sarsıntıları insanları öldürmez.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı, depremlerde can kayıplarının tek nedeninin yer sarsıntısı olmadığına işaret ederek, "Yer sarsıntıları insanları öldürmez. Öldüren insan hayatını hiçe sayıp çürük bina yapan müteahhitlerin ve çürük binalara ruhsat veren kamu kurum ve kuruluşların sorumsuzluğu, ihmali." dedi.

Paçacı, Erzincan'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında 24 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrası genel başkanları Meral Akşener ile Elazığ ve Malatya'ya giderek depremzedelerle görüşüp yapılan çalışmaları yerinde incelediklerini anlattı.

Deprem yaraları sarılırken siyaset yapmanın doğru bir tavır olmadığını ifade eden Paçacı, şöyle konuştu:

"Deprem olduktan sonra devleti yöneten yetkililerin bir kısmı Elazığ'a gitmişler ve orada vatandaşlarımızla konuşurken 'Depremin Allah tarafından bir imtihan' olduğu ifade edilmiştir. Deprem bir kader değildir. Deprem bir alın yazısı da değildir. Deprem Allah'ın insanları imtihanı da değildir. Deprem Allah'ın kullarını cezalandırma yöntemi hiç değildir. Deprem yerkürede oluşan fay hatları üzerindeki enerjinin birikerek açığa çıkması ve bu açığa çıkma anında da yer sarsıntısının olmasıdır."

Bilim insanlarının depreme ve deprem kuşaklarına ilişkin bilgi ve öngörülerine işaret eden Paçacı, "Hal böyleyken depremi dini açıdan izah etmek, böyle değerlendirmek, her şeyden önce dinimize ve inancımıza saygısızlıktır, dinimizin ve inancımızın istismarıdır. Yer sarsıntısı insanları öldürmez. Öldüren orada insan hayatını hiçe sayıp çürük bina yapan müteahhitlerin sorumsuzluğu ve bu çürük binalara ruhsat veren kamu kurum ve kuruluşların yine sorumsuzluğu ve ihmali." diye konuştu.

Paçacı, Kızılay'ın vergi kaçırma aracı olarak kullanıldığını iddia ederek, bu durumun kabul edilemez olduğunu söyledi.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı, Erzincan'da konuştu

Cihan Paçacı, İYİ Parti, Ekonomi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de koronavirüs şüphesi olan vatandaşların evlerinin işaretlendiği iddia edildi
Çin'de koronavirüs nedeniyle evlerin mühürlendiği iddia edildi Kobe Bryant'ın, ölümünden birkaç saat önce çektirilen fotoğrafı ortaya çıktı Kırşehir ölü domuzu otomobiliyle sürükleyen sürücüye 264 lira para cezası-arşiv

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 20:49:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı, Erzincan'da konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]