İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı Açıklaması

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı, "İYİ Parti'nin kırmızı çizgisinin sistemin güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş parlamenter sisteme dönüştürülmesi olduğunu belirterek "Bu ortak paydada bugün itibarıyla CHP ile aynı noktada bulunuyoruz.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı Açıklaması, System.String[]

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı, "İYİ Parti'nin kırmızı çizgisinin sistemin güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş parlamenter sisteme dönüştürülmesi olduğunu belirterek "Bu ortak paydada bugün itibarıyla CHP ile aynı noktada bulunuyoruz. Ama önümüzdeki zaman dilimi içerisinde diğer kurulmuş olan partilerle de görüşme yapılabilir. Bunları söylemek için bugün çok erken." dedi.

Paçacı, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, pandemide özellikle son bir ayda çok ciddi oranda artış yaşandığını ve aldıkları bilgilerin Sağlık Bakanlığının açıkladığı rakamların çok üzerinde olduğunu gösterdiğini iddia etti.

Salgınla mücadelenin sorumlu ve bilinçli davranış gerektirdiğini belirten Paçacı, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının önemine işaret etti.

Vatandaşın evine ekmek götürmek ve tenceresini kaynatmak için mecburen toplu taşıma araçlarına bindiği ve kalabalık ortamlarda çalışmak zorunda kaldığını belirten Paçacı, "Devletin temel görevi vatandaşın sağlığını korumak ve güvenliğini temin etmektir. İktidar, maalesef uygulamaları ile bu temel görevi yerine getirememektedir." diye konuştu.

Paçacı, ekonomik sorunların derinleşerek vatandaş üzerindeki tahribatını artırmayı sürdürdüğünü savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bireysel emeklilik sisteminde (BES) biriken fonla ilgili açıklamasını anımsatan Paçacı, şöyle devam etti:

"BES fonlarına yatırılan paraların ve katkı payların yüzde 80'ine yakın tutarı Hazine Bonosu ve Devlet Tahvillerinde bulunmaktadır. Başka bir ifadeyle 154 milyar liranın zaten yüzde 80'i kullanılmış durumdadır. Fonun menkul kıymet dışında kullanılabilmesi vatandaşın tasarruflarına el konulması anlamını taşımaktadır.

Vatandaşın özgür iradesi ile oluşan bireysel emeklilik fonunun farklı alanlarda kullanılması zaten güven kaybı yaşayan vatandaşımızda devlete olan güvenin tamamen kaybolmasına sebep olacaktır. 12,5 milyon insanın gelecek güvencesi olarak oluşturduğu birikimi iktidarın yandaşlarına aktarmaya çalışması bir panik ortamı doğurabilir ve BES'ten çıkışı hızlandırabilir. İktidara tavsiyemiz bu zorlamadan vazgeçerek rasyonel hareket etmeleridir."

TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamları ve bazı ekonomik verilere değinen Paçacı, ocak-temmuz ayı toplam cari işlemler açığının 21,4 milyar doları bulduğunu ifade etti. Yıl sonuna kadar bu açığın ciddi oranda artmaya devam edeceğini savunan Paçacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İthalatta gümrük vergilerinin artırılmasına rağmen cari işlemler açığının artıyor olması ekonomi yönetiminin başarısızlığının tescillenmiş bir örneğidir.

Milli paramız, Türk lirası, her geçen gün değer kaybetmektedir. Hangi veriyi ele alırsak alalım tablolar ve veriler çok ciddi bir çöküşün yaşanacağının işaretlerini vermektedir. Yanlış uygulamalar ve denemeler önümüzdeki aylarda döviz kuru ve enflasyonda artışa sebep olacaktır.

Türkiye yönetilemiyor. Tek adam rejimi 2 yılda iflas etmiştir. Tahribatın boyutu daha fazla artmadan bir an önce ortak aklın hakim kılındığı güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş parlamenter sisteme dönüş şarttır."

Paçacı, salgının açıklanan rakamların üzerinde olduğuna ilişkin iddiasının anımsatılarak "Bu verileri ve kaynağı paylaşabilir misiniz?" diye sorulması üzerine, "Salgınla ilgili olarak açıklanan rakamların en az 10 katı hatta daha fazlası oranda olduğu söyleniyor. Bunu gerek hastaneler gerekse doktorlardan, belediyelerden ve mülki idareden alıyoruz. Salgın maalesef kontrolden çıkmıştır. Sorumsuz davranışlar bu salgının artmasına sebep olmuştur." dedi.

Millet İttifakı'nın genişletilmesine yönelik görüşmeler yapıldığının belirtilmesi üzerine Paçacı, şunları söyledi:

"Şu an için herhangi bir görüşme söz konusu değil. Zaten Millet İttifakı seçimlerde yapılan iş birliğidir. Henüz seçim dönemine girmedik. İktidar 2023'te yapılacağını söylüyor. Erken seçim olursa tabii ki partiler arası görüşmeler olur. Bugünkü sistem içerisinde ittifaklar zorunlu görünüyor. Aynı görüş içerisinde olan siyasi partiler ki İYİ Parti'nin kırmızı çizgisi sistemi tekrar güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş parlamenter sisteme dönüştürülmesidir. Bu ortak paydada bugün itibarıyla CHP ile aynı noktada bulunuyoruz. Ama önümüzdeki zaman dilimi içerisinde diğer kurulmuş olan partilerle de görüşme yapılabilir. Ama bunları söylemek için bugün çok erken."

Cumhuriyet Halk Partisi, Cihan Paçacı, İYİ Parti, Ekonomi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 14:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı Açıklaması - Son Dakika


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