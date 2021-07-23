İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Usta'dan turizmcilere destek verilmesi çağrısı - Son Dakika

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinden etkilenen turizmcilere destek verilmesini istedi.

Samsun'daki turizmcilerle bir restoranda bir araya gelen Usta, burada yaptığı açıklamada, Samsun ve Orta Karadeniz'in turizm potansiyeli açısından son derece zengin olduğunu söyledi.

Bölgenin turizm potansiyelinin bugüne kadar yeterince harekete geçirilemediğini öne süren Usta, "Birtakım altyapı eksiklikleri, tanıtımla ilgili problemler, yerel yöneticilerin bu işi yeteri kadar önemsememesi gibi hususlardan dolayı gerektiği gibi turizmden faydalanamıyoruz. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği sağ olsun, burada çok iyi niyetli şekilde çalışıyor ama bu iş sadece bir derneğin, bir cemiyetin işi değil. Devlet bürokrasisi, yerel siyaseti ile birlikte bir şey yapmamız lazım." diye konuştu.

Türkiye'nin salgın döneminde kötü bir sınav verdiğini iddia eden Usta, sektörlere doğrudan verilen desteklerin çok az olduğunu ileri sürdü.

Küçük esnafa küçük miktarda destek verildiğini savunan Usta, şunları kaydetti:

"Turizm sektörü bu yönüyle de ihmal edildi. Halbuki 35 milyar doların üzerinde seyahat ve turizm geliri, 50 milyona yakın yabancı turist potansiyeli olan bir ülke. Bu işletmelerimizi ayakta tutabilmemiz gerekirdi. Bu anlamda maalesef yeteri kadar destek verilemedi. Bundan sonra hiç olmazsa normalleşmeyle zorda olan firmalarımıza bakmamız gerekiyor. Çünkü bir firmanın kurulması, yaşaması, belli büyüklüğe gelmesi, zaman alan şeyler. Bunlar ülkenin varlıkları, değerleri. Bunlara sahip çıkmak lazım. Bu anlamda devletten ve yerel yönetimlerden çok ciddi destek bekliyoruz."