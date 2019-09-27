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İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Terzioğlu, il teşkilatıyla buluştu

1 saat önce

İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Ahmet Haluk Terzioğlu, yeni yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Terzioğlu, il teşkilatıyla buluştu, System.String[]

İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Ahmet Haluk Terzioğlu, yeni yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen toplantıya, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, il yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları ve basın mensupları katıldı.

Terzioğlu, burada yaptığı konuşmada, partisinin kentte bugüne kadar yaptığı hizmetleri anlatarak, bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleneceği hakkında bilgi verdi.

Şehrin sorunlarını yakından bildiklerini ve bu sorunların ilgili yerlere aktarılmasında öncü olacaklarını ifade eden Terzioğlu, "Şehrimizin sorunlarının çözümünde milletvekilimiz ile birlikte üstümüze düşenden daha fazlasını yapmaya gayret göstereceğiz. Bundan sonraki süreçte sorunların dile getirilmesi çözüm önerileri ve şehrin beklentilerini daha net bir dille ifade eden bir oluşum içinde olacağız" diye konuştu.

Milletvekili Cinisli ise Erzurum'un kalkınması için bugüne kadar atılan adımların yeterli olmadığını savunarak, kentte yapılacak yatırımların üretime yönelik olması gerektiğini aktardı.

Terör nedeniyle bazı şehirlerin belediyelerine kayyum atanmasına da değinen Cinisli, şöyle konuştu:

"Terörle bağlantısı bulunan belediye başkanlarının yerine kayyum ataması yapılmıştır ve bu atamaların geçerli sebepleri olduğuna inanıyoruz. Fakat şunu belirtmek isterim sadece terörle bağlantısı olması nedeniyle kayyum ataması yapılmasın. Görevini yerine getirmeyen, borç batağına saplanan, şehri yönetemeyen, inşaat ruhsatı dahi veremeyen belediyelere de kayyum atanmalı. Bu konuda da bir çok belediyenin durumu ortada ve bunu göz önüne almak gerekiyor."

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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:06 Kaynak: AA
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