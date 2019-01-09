İyi Parti Eski Belediye Başkanı Kırmızı'yı Aday Gösterdi

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AK Partili Eski Bakan İdris Naim Şahin, CHP ve İYİ Parti'nin Ortak Adayı Olmak İstemiş

Antalya'da Bir İlk: Bir Rus, Belediye Başkan Adayı Oldu