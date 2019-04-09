Son Dakika Haberleri: İyi Parti Eskişehir İl Başkanı Ramis Tunca İstifa Etti

İyi Parti Eskişehir İl Başkanı Ramis Tunca İstifa Etti

50 dakika önce

İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Ramis Tunca, görevinden istifa etti.

İyi Parti Eskişehir İl Başkanı Ramis Tunca İstifa Etti, System.String[]
İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Ramis Tunca, görevinden istifa etti.

Tunca, yaptığı yazılı açıklamada, 27 Nisan 2018'den beri yönetim kuruluyla birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener liderliğinde ellerinden gelen katkıyı yaptıklarını kaydetti.

Bu süreçte ilk kez denenmiş iki seçim modeliyle seçim yapıldığını belirten Tunca, şunları kaydetti:

"Genel Başkan Yardımcımız Koray Aydın ile yaptığım görüşmede, İYİ Parti bayrağımızı daha yükseklere taşıyacak arkadaşlarımın her zaman partimizde mevcut olduğu konusunda bilgilendirme yaparak görevimden affımı istedim. 9 Nisan itibarıyla İYİ Parti Eskişehir İl Başkanlığı görevimden ayrılmış bulunmaktayım."
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:09 Kaynak: AA
Eskişehir, Tunca, İYİ Parti, Politika
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