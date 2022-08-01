İyi Partili Kabukcuoğlu: Veteriner Hekimlerin Özlük Hakları Yeniden TBMM Gündemine Alınmalı ve Uğradıkları Hak Kaybı Telafi Edilmelidir - Son Dakika
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İyi Partili Kabukcuoğlu: Veteriner Hekimlerin Özlük Hakları Yeniden TBMM Gündemine Alınmalı ve Uğradıkları Hak Kaybı Telafi Edilmelidir

01.08.2022 19:43
İyi Partili Kabukcuoğlu: Veteriner Hekimlerin Özlük Hakları Yeniden TBMM Gündemine Alınmalı ve Uğradıkları Hak Kaybı Telafi Edilmelidir

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcoğlu, “AK Partili ve MHP’li milletvekillerinin muhalefeti nedeniyle veteriner hekimlerin uğradıkları haksızlıklar düzeltilemedi. Konu yeniden TBMM gündemine alınmalı ve veteriner hekimlerin uğradığı hak kaybı telafi edilmelidir” dedi.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcoğlu, "AK Partili ve MHP'li milletvekillerinin muhalefeti nedeniyle veteriner hekimlerin uğradıkları haksızlıklar düzeltilemedi. Konu yeniden TBMM gündemine alınmalı ve veteriner hekimlerin uğradığı hak kaybı telafi edilmelidir" dedi.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, bugün TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Kabukcuoğlu, veteriner hekimlerin özlük haklarına ilişkin şöyle konuştu:

"Cumhuriyetimizin kuruluşunda veteriner hekimliğin önemi kavranmış, ona göre de sağlık mevzuatında yerlerini almışlardır. Mevzuatımızda pek çok yerde veteriner hekimlerin çalışması düzenlenmiştir. Örneğin 657 sayılı kanunda 3 kez, 5996 kanunda 173 kez, 6343 sayılı kanunda 113 kez, veteriner hekimlere atıfta bulunulmuştur. Veteriner hekimlerin, çalışma koşulları çoğu kez olumsuzdur.

Türk veteriner hekimlerine AK Parti iktidarı önce insan sağlığı alanındaki diğer meslek gruplarına ödeme yapılmıyor diye veteriner hekimlerin ödeneği kestirilmiş; ancak diğer sağlık gruplarına ödeme yapıldığı halde veteriner hekimlerin alması gerektiği ücretlerde herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. AK Parti bu Ali Cengiz oyunlarına harcadığı enerjiyi, bu enerjinin yarısını ülkemizin iyi olması için harcamış olsaydı Türkiye Cumhuriyeti şu an sahip olduğu şeylerin iki misline sahip olurdu.

2018 ve 2022 yıllarında, TBMM'de sağlık personelinin özlük hakları ve sağlıkta şiddet yasaları görüşülürken İYİ Parti olarak biz, komisyonda veteriner hekimlerin özlük haklarının düzeltilmesi ve hakkettiklerini yerine getirilmesini istedik. Bununla ilgili olarak Veteriner Hekimler Odası konuşmada yaptı.  AK Partili ve MHP'li milletvekillerinin muhalefeti nedeniyle veteriner hekimlerin uğradıkları haksızlıklar düzeltilemedi. Konu yeniden TBMM gündemine alınmalı ve veteriner hekimlerin uğradığı hak kaybı telafi edilmelidir."

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Kaynak: ANKA

Milliyetçi Hareket Partisi, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İyi Partili Kabukcuoğlu: Veteriner Hekimlerin Özlük Hakları Yeniden TBMM Gündemine Alınmalı ve Uğradıkları Hak Kaybı Telafi Edilmelidir - Son Dakika

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SON DAKİKA: İyi Partili Kabukcuoğlu: Veteriner Hekimlerin Özlük Hakları Yeniden TBMM Gündemine Alınmalı ve Uğradıkları Hak Kaybı Telafi Edilmelidir - Son Dakika
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