İYİ Parti Gemlik İlçe Başkanı Yavuz güven tazeledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İYİ Parti Gemlik İlçe Başkanı Yavuz güven tazeledi - Son Dakika

İYİ Parti Gemlik İlçe Başkanı Yavuz güven tazeledi

24 dakika önce

İYİ Parti Gemlik İlçe Başkanı Ertuğrul Yavuz, partisinin olağan kongresinde yeniden başkanlığa seçildi.

İYİ Parti Gemlik İlçe Başkanı Yavuz güven tazeledi, System.String[]

İYİ Parti Gemlik İlçe Başkanı Ertuğrul Yavuz, partisinin olağan kongresinde yeniden başkanlığa seçildi.

İlçedeki bir otelde düzenlenen kongreye, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Yahya Bahadır, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda İYi Partili katıldı.

İki adayın yarıştığı seçimlerde İlçe Başkanı Ertuğrul Yavuz 205, diğer aday Lale Kılıç ise 60 oy aldı.

Yavuz, kendisini yeniden göreve layık gören delegelere teşekkür ederek, "Mahallerimizde teşkilatlandırma çalışması başlattık. 7 aylık süre içinde üye sayımızı iki katına çıkardık. Aynı zamanda delege seçimlerimizle demokrasi dersi verdik." dedi.

Ertuğrul Yavuz, İYİ Parti, Gemlik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bu sabah, tüm camilerde Mehmetçik için fetih suresi okundu
İdlib şehidimiz Emre Baysal'ın babası, oğlunun Sancaktepe'deki mezarının başından ayrılmıyor Libya'da Hafter milislerinin roketli saldırısında 10 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti Ünlü anketçi Adil Gür'ün Rus kadınlarıyla ilgili sözleri sosyal medyada gündem oldu

Son Dakika Haberleri
07:37 Fatma ve Erman Survivor'dan diskalifiye edildi
01:42 Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkı belgelendi
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 08:22:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İYİ Parti Gemlik İlçe Başkanı Yavuz güven tazeledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]