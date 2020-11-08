İYİ Parti Gençlik Kolları'ndan Türkiye genelinde "İyilik için koş" etkinliği - Son Dakika

İYİ Parti Gençlik Kolları'ndan Türkiye genelinde "İyilik için koş" etkinliği

08.11.2020 21:53
İYİ Parti Gençlik Kolları'ndan Türkiye genelinde

İYİ Parti Gençlik Kolları, İstanbul Maratonu kapsamında "İyilik için koş" mesajıyla Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlediği etkinlikte atılan 6 milyon 500 bin adımı, mobil uygulama aracılığıyla sivil toplum kuruluşlarına bağışladı.

İYİ Parti Gençlik Kolları, İstanbul Maratonu kapsamında "İyilik için koş" mesajıyla Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlediği etkinlikte atılan 6 milyon 500 bin adımı, mobil uygulama aracılığıyla sivil toplum kuruluşlarına bağışladı.

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, partinin Gençlik Politikaları

Başkanlığı, bu sene 42'ncisi düzenlenen ve ilk kez halk koşusu olmadan gerçekleşen İstanbul Maratonu kapsamındaki yürüyüşünü Türkiye geneline taşıdı.

"İyilik için koş" mesajıyla, eş zamanlı olarak 70 şehirde düzenlenen koşuya 1100'ün üzerinde genç katılım sağladı.

Saat 10.00'da başlayan ve iki saat süren etkinlikte toplam 6 bin kilometre koşulurken, atılan her adım mobil uygulama aracılığıyla bağışa dönüştü. Açıklamada, bu çerçevede sivil toplum kuruluşlarına 6 milyon 500 bin adım bağışlandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İYİ Parti Gençlik Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas, şu değerlendirmede bulundu:

"Gençlerimizin fikriyle ortaya çıkan bu koşuda binlerce kilometre ve milyonlarca adım kat ederek atılan her adımı iyiliğe dönüştürdük. İYİ Parti Gençlik Politikaları Başkanlığı olarak gençlerimizin attığı her adımda yanlarında olmaktan gurur duyuyor ve gençleri genel başkanlık düzeyinde temsil ediyoruz. Genel başkanımızın liderliğinde birlikte yürüyor, iyilik için koşmayı sürdürüyoruz."

İYİ Parti, İstanbul, Türkiye, Sivil, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İYİ Parti Gençlik Kolları'ndan Türkiye genelinde 'İyilik için koş' etkinliği - Son Dakika


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