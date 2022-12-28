İYİ Partili Turhan Çömez: Sedat Peker elindeki tüm belgeleri iki ayrı ülkeye göndermiş, öldürülmesi halinde tüm bilgileri Türkiye öğrenecekmiş - Son Dakika
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İYİ Partili Turhan Çömez: Sedat Peker elindeki tüm belgeleri iki ayrı ülkeye göndermiş, öldürülmesi halinde tüm bilgileri Türkiye öğrenecekmiş

28.12.2022 08:52
İYİ Partili Turhan Çömez: Sedat Peker elindeki tüm belgeleri iki ayrı ülkeye göndermiş, öldürülmesi halinde tüm bilgileri Türkiye öğrenecekmiş

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, suç örgütü lideri Sedat Peker'le iletişim kurduğunu açıkladı. Görüşmeye dair konuşan Çömez, Peker'in Türkiye'den gelecek yetkililere ifade vermeye hazır olduğunu ve tüm belgeleri kayıt altına alarak 2 farklı ülkeye gönderdiğini, öldürülmesi halinde ise bunları tüm Türkiye'nin öğreneceğini söylediğini aktardı.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker ile konuştuğunu açıkladı. Çömez, Peker'in Türkiye'den gelecek yetkililere ifade vermeye hazır olduğunu ve "SEGBİS ile ifade vermeye tüm ifşaatları yapmaya hazırım. Tüm bilgi ve belgeleri kayıt altına aldım. 2 farklı ülkeye gönderdim. Öldürülmem halinde bunları tüm Türkiye öğrenecek" dediğini aktardı.

"HERHANGİ BİR SORU GELİRSE YASALARA UYGUN ŞEKİLDE YANIT VERİRİM"

Peker'in Türkiye'deki devam eden davaları için "Benim davalarımla ilgili gündemi buradan da yönetebilirim. Herhangi bir soru gelirse bana, bunu hukuka uygun bir şekilde, yasalara uygun bir şekilde yapmaya hazırım" dediğini söyleyen Çömez, Peker ile görüşmesinde yaşananları şu sözlerle aktardı:

Şu ana kadar ifşa ettiği bilgiler son derece önemli ve ciddi. Her dosya, demokratik bir ülkede iktidarı değiştirecek iddialar. Çoğu belgeliydi, yalanlanmadı. Son derece vahim ve kritik bir durumla karşı karşıyayız. Sedat Peker'in kişiliğiyle ilgili tartışmaları bir kenara bırakmak lazım. Hakkında dava var mı diye sordum, "Benim davalarımla ilgili gündemi buradan da yönetebilirim. Herhangi bir soru gelirse bana, bunu hukuka uygun bir şekilde, yasalara uygun bir şekilde yapmaya hazırım" dedi.

İYİ Partili Turhan Çömez, Peker'le yaptığı konuşmayı aktardı: Elindeki tüm belgeleri iki ayrı ülkeye göndermiş
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez.

"BEN YARGI ÖNÜNDE AKLANMAYA HAZIRIM DEDİ"

Turhan Çömez, Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade vermeye hazır olduğunu söyledi. Çömez, konuşmasına şöyle devam etti; "Sedat Peker, gerekirse oradaki Büyükelçilik ya da SEGBİS ile ifade vermeye hazır. Hükümet benden bilgi, belge istesin ben bunların hepsini resmi yollardan kendisine ulaştırmaya hazırıım, gerekirse Türkiye'deki yetkililer gelsin, benden ifade alsınlar. Veya da SEGBİS ile ifade vermeye tüm ifşaatları yapmaya hazırım dedi. Beni yargılayın ama adaletli bir şekilde yargılayın diyor. Ben yargı önünde aklanmaya hazırım dedi. Türkiye'deki bir çok yanlışlığın ifşasına katkı sağlayacağını vurguluyor ve izin verin ben bunları anlatayım diyor."

"TÜM BİLGİ VE BELGELERİ KAYIT ALTINA ALDIM. 2 FARKLI ÜLKEYE GÖNDERDİM"

Turhan Çömez, Sedat Peker'in şunları söylediğini aktardı "Ben ailemle burada eziyet çekiyorum. Ciddi çilelerle boğuşuyorum. Yabancı bir ülkede çok zor şartlar altında yaşamımı idame ediyorum. Kendimi feda etmeye hazırım. Ama Türkiye'nin arınması için ortaya koyduğum bu iradeye siyaset kurumu da sahip çıksın. İyi Parti bir hamle yaptı ama diğer siyasi partilerden de bu konuda destek istiyorum, konuşmak istiyorum. İfşaatlarda bulunmak istiyorum. Ama kamuoyunun ve özellikle siyaset kurumunun bana destek çıkması gerekiyor. Ben her türkü fedakarlığı yapmaya hazırım. Ailem ve çocuklarımla sıkıntılı bir hayat sürüyorum. Ama tüm bunların yanında bana destek olunsun ben bu ifşaatları yapayım. Bu ağır dijital tecrit hakkında bunları yapmam mümkün değil. Tüm bilgi ve belgeleri kayıt altına aldım. 2 farklı ülkeye gönderdim. Öldürülmem halinde bunları tüm Türkiye öğrenecek"

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Sedat Pekel, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Partili Turhan Çömez: Sedat Peker elindeki tüm belgeleri iki ayrı ülkeye göndermiş, öldürülmesi halinde tüm bilgileri Türkiye öğrenecekmiş - Son Dakika
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