Üye Girişi
BURSA İYİ PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI, BURSA'DA - Son Dakika

BURSA İYİ PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI, BURSA'DA

04.06.2021 16:36

İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, 'İYİ Parti olarak nasıl yükselen bir ülke oluştururuz diye çalışıyoruz' dedi.

İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, 'İYİ Parti olarak nasıl yükselen bir ülke oluştururuz diye çalışıyoruz' dedi.

İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı, 'Türkiye ekonomisi nereye koşuyor' konulu basın toplantısı düzenledi. Toplantıya İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Kamil Erozan, Erhan Usta ve Prof. Ümit Özlale, İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu katıldı.

Toplantıda söz alan katılımcılar, basın mensuplarının da sorularını yanıtladı. İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, 'Türkiye; yargı, gelir ve nitelikli eğitim yoksunudur. Bunlar yapısal tıkanmadır. Siyasal iklim değişmeli. İYİ Parti olarak Marmara Denizi'nin kirliliğine 20 aydır çalışıyoruz. AK Parti sonrasına çalışan bir İYİ Parti var. Nasıl yükselen bir ülke oluştururuz diye çalışıyoruz' dedi.

'BÜYÜME ÇOK DALGALI'

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta ise, 'Türkiye'de 3 krizi aynı anda yaşıyoruz. Yönetim, ekonomi ve pandemi. Bunların temeli ehil olmayan kadrolarla yönetilmeye çalışmak. Dünyanın en yüksek faizini veren ülkelerden biriyiz. Büyüme çok dalgalı. Rezervler eksi 52 milyar dolar. Cari açık açısından da açıklarımız çok yüksek. Politikasız bir ekonomi yönetimi var' diye konuştu.

'SANAYİ 4.0 BURSA'DAN BAŞLAMALI'

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale de, 'Türkiye'nin problemi neyse Bursa'nın problemi de o. Türkiye keyfiyetle yönetiliyor, Bursa da öyle. Cumhurbaşkanı her televizyona çıkıp konuştuğunda Türk lirası değer kaybediyor. Doların 25 kuruş artmasının bize maliyeti 120 milyar TL. Bursa için detaylı rapor hazırladık. Bunu sanayi ve ticaret odamıza sunacağız. Türkiye'nin fakirleştiğiniz biliyoruz. Tarım en büyük problem. Son 15 sene içerisinde Bursa'da kaybedilen tarım alanı, Bartın ve Zonguldak'ın tarım alanına eşit. Tarımdan en hızlı çıkan şehir Bursa. Bursa'da üniversite öğrenci sayısının nüfusa oranı yüzde 2. Büyük bir göç var. İstihdam sağlanamadığı için bu durum Bursa'nın milli gelirini düşürüyor. Bursa giderek yaşanabilir bir kent olmaktan çıkıyor. Burası sanayinin ve ticaretinin başkenti. Sanayi 4.0'ın tam eşiğindeyiz. Bu başlayacaksa Bursa'dan başlayacak' ifadelerini kullandı.

İYİ Partili heyet, daha sonra Koza Han ve Tarihi Kapalı Çarşı'da esnaf ziyaretinde bulundu. Bursa Ticaret Borsası'nı ziyaret eden İYİ Partili yöneticiler, ardından Ulu Cami'de cuma namazı kıldı.

BURSA İYİ PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI, BURSA'DA
BURSA İYİ PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI, BURSA'DA
BURSA İYİ PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI, BURSA'DA
BURSA İYİ PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI, BURSA'DA
BURSA İYİ PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI, BURSA'DA
BURSA İYİ PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI, BURSA'DA
BURSA İYİ PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI, BURSA'DA
BURSA İYİ PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI, BURSA'DA
BURSA İYİ PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI, BURSA'DA
BURSA İYİ PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI, BURSA'DA
BURSA İYİ PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI, BURSA'DA
BURSA İYİ PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI, BURSA'DA
BURSA İYİ PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI, BURSA'DA

İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti, Bursa, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika BURSA İYİ PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI, BURSA'DA - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı Son Dakika: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı Üreticilere yönelik 150 milyonu aşkın destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Üreticilere yönelik 150 milyonu aşkın destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Önder Özen ve Metin Tekin, EURO 2020 boyunca NTV ekranlarında futbolseverlerle buluşacak Önder Özen ve Metin Tekin, EURO 2020 boyunca NTV ekranlarında futbolseverlerle buluşacak Darp edilip ayakkabılarını çaldırdı! Neymar'ın zor anları saniye saniye kameralarda Darp edilip ayakkabılarını çaldırdı! Neymar'ın zor anları saniye saniye kameralarda Oyunda tanıştığı kızı kaçıran 2 çocuk babası adam: Kötü yola düşmesin diye yaptım Oyunda tanıştığı kızı kaçıran 2 çocuk babası adam: Kötü yola düşmesin diye yaptım Kardeşini ziyaret etmek için gittiği evin 4.katından aşağıya düştü, annenin feryatları yürek dağladı Kardeşini ziyaret etmek için gittiği evin 4.katından aşağıya düştü, annenin feryatları yürek dağladı Karadeniz Ereğlisi için yeni müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak Karadeniz Ereğlisi için yeni müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta

Son Dakika Haberleri
17:32 Polisleri tehdit eden adam 1 yıl 12 ay hapis cezası aldı
17:29 TEM'de ticari araç ve kamyon çarpıştı! Feci kazada 1 ölü, 2 yaralı var
17:27 Taraftar oylarıyla belirlendi! Burak Yılmaz sezonun iyi futbolcusu seçildi
17:22 Darp edilip ayakkabılarını çaldırdı! Neymar'ın zor anları saniye saniye kameralarda
16:58 Musa Orhan'ın "özür dile" teklifini reddeden Ezgi Mola'nın hapis istemi sürüyor
16:28 TFF'nin belirlediği oyuncu teşvik primleri açıklandı!
16:24 Gece gündüz kaçabiliyorum! 12 kez cezaevinden kaçan adam TV kanalına konuştu
16:19 Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu!
16:14 Fenerbahçeliler, 'Haklıydık Kazandık' etiketi ile sosyal medyayı salladı
16:09 İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu
Yiğit Şardan: Fatih Terim'in paçalarına tutunarak seçilmeye çalışan arkadaşlarımız var Yiğit Şardan: Fatih Terim'in paçalarına tutunarak seçilmeye çalışan arkadaşlarımız var         
17:59
Fransız devi Olympique Lyon, Dimitrios Pelkas için geliyor Fransız devi Olympique Lyon, Dimitrios Pelkas için geliyor         
17:35
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde otomobil yangını! Trafik durdu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde otomobil yangını! Trafik durdu         
17:32
TEM'de ticari araç ve kamyon çarpıştı! Feci kazada 1 ölü, 2 yaralı var TEM'de ticari araç ve kamyon çarpıştı! Feci kazada 1 ölü, 2 yaralı var         
17:30
Musa Orhan'ın Musa Orhan'ın "özür dile" teklifini reddeden Ezgi Mola'nın hapis istemi sürüyor         
16:58
Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu! Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu!         
16:19
İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu         
16:09
8 yaşındaki kardeşini öldürdü! Soğuk kanlı katil: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım? 8 yaşındaki kardeşini öldürdü! Soğuk kanlı katil: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım?         
15:10
Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi! Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi!         
14:47
Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir? Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir?         
14:32
Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak         
13:43
Yasağa rağmen masaj salonunda basılan 14 kişiye, 44 bin lira ceza kesildi Yasağa rağmen masaj salonunda basılan 14 kişiye, 44 bin lira ceza kesildi         
13:32
Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu         
11:21
Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı         
11:18
Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinin hasadına başlandı! Kilosu 60 liradan yok satıyor Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinin hasadına başlandı! Kilosu 60 liradan yok satıyor         
10:29
Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar         
10:16
Bu işi yapmak cesaret ister! Metrelerce yüksekte ekmek mücadelesi Bu işi yapmak cesaret ister! Metrelerce yüksekte ekmek mücadelesi         
10:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2021 18:12:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BURSA İYİ PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI, BURSA'DA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement