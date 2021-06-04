BURSA İYİ PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI, BURSA'DA - Son Dakika

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İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, 'İYİ Parti olarak nasıl yükselen bir ülke oluştururuz diye çalışıyoruz' dedi.

İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı, 'Türkiye ekonomisi nereye koşuyor' konulu basın toplantısı düzenledi. Toplantıya İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Kamil Erozan, Erhan Usta ve Prof. Ümit Özlale, İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu katıldı.

Toplantıda söz alan katılımcılar, basın mensuplarının da sorularını yanıtladı. İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, 'Türkiye; yargı, gelir ve nitelikli eğitim yoksunudur. Bunlar yapısal tıkanmadır. Siyasal iklim değişmeli. İYİ Parti olarak Marmara Denizi'nin kirliliğine 20 aydır çalışıyoruz. AK Parti sonrasına çalışan bir İYİ Parti var. Nasıl yükselen bir ülke oluştururuz diye çalışıyoruz' dedi.

'BÜYÜME ÇOK DALGALI'

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta ise, 'Türkiye'de 3 krizi aynı anda yaşıyoruz. Yönetim, ekonomi ve pandemi. Bunların temeli ehil olmayan kadrolarla yönetilmeye çalışmak. Dünyanın en yüksek faizini veren ülkelerden biriyiz. Büyüme çok dalgalı. Rezervler eksi 52 milyar dolar. Cari açık açısından da açıklarımız çok yüksek. Politikasız bir ekonomi yönetimi var' diye konuştu.

'SANAYİ 4.0 BURSA'DAN BAŞLAMALI'

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale de, 'Türkiye'nin problemi neyse Bursa'nın problemi de o. Türkiye keyfiyetle yönetiliyor, Bursa da öyle. Cumhurbaşkanı her televizyona çıkıp konuştuğunda Türk lirası değer kaybediyor. Doların 25 kuruş artmasının bize maliyeti 120 milyar TL. Bursa için detaylı rapor hazırladık. Bunu sanayi ve ticaret odamıza sunacağız. Türkiye'nin fakirleştiğiniz biliyoruz. Tarım en büyük problem. Son 15 sene içerisinde Bursa'da kaybedilen tarım alanı, Bartın ve Zonguldak'ın tarım alanına eşit. Tarımdan en hızlı çıkan şehir Bursa. Bursa'da üniversite öğrenci sayısının nüfusa oranı yüzde 2. Büyük bir göç var. İstihdam sağlanamadığı için bu durum Bursa'nın milli gelirini düşürüyor. Bursa giderek yaşanabilir bir kent olmaktan çıkıyor. Burası sanayinin ve ticaretinin başkenti. Sanayi 4.0'ın tam eşiğindeyiz. Bu başlayacaksa Bursa'dan başlayacak' ifadelerini kullandı.

İYİ Partili heyet, daha sonra Koza Han ve Tarihi Kapalı Çarşı'da esnaf ziyaretinde bulundu. Bursa Ticaret Borsası'nı ziyaret eden İYİ Partili yöneticiler, ardından Ulu Cami'de cuma namazı kıldı.