İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Akalın'dan yeni anayasa için "referandum" önerisi - Son Dakika

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, kendilerinin ve Cumhur İttifakı'nın anayasa metinlerinin oylandığı bir referandumun yapılmasını teklif etti.

Mehmet Tolga Akalın, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinde düzenlenen İYİ Parti İstişare Toplantısı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İYİ Parti olarak sandıkların tamamına nüfuz etmek amacıyla yola çıktıklarını kaydeden Akalın, milletin yeniden sandığa güven duymasını sağlamak için çalıştıklarını kaydetti.

Akalın, Cumhuriyetin kurucu değerleri ile hemhal olmuş bir parti olduklarını belirterek, " Türkiye'de bir değişimin şafağındayız. Bir Türk kadınının, annesinin önderliğinde uzun dönemli bir yeni bir iktidarın geldiğini ve gelmekte olduğunu milletimize azim ve kararlılıkla göstereceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yeni anayasa çağrısı"na yönelik değerlendirmede bulunan Akalın, şöyle konuştu:

" İzmir'den teklifte bulunuyorum. Referandumu kabul ve ret üzerinden yapıyoruz. Bir anayasa değişikliği yapalım bir tarafta Cumhur İttifakı'nın desteklediği partili cumhurbaşkanlığı sistemi hangi değişikliği yapmak istiyorsa o teklif metni olsun, diğer tarafta da bizim iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş teklifimiz olsun. Millet bu iki teklif arasında tercihte bulunsun."

Yeni parti çalışmaları

Akalın, gazetecilerin Muharrem İnce'nin CHP'den istifası ve Memleket Hareketi'nin partileşme çalışmasına ilişkin sorusunu da "19 yıllık iktidarın politik olarak başarısının altında yatan muhalefeti de tanzim etme tavrıdır. 2003 yılında Genç Parti siyasi operasyonla tasfiye edildi. 2007 yılında ANAP ve DYP birleşmesi vardı. Sinan Aygün'ün deyimiyle görünmez el değdi o birleşme tasfiye edildi." ifadeleriyle yanıtladı.

Akalın, Cumhurbaşkanlığı adayı seçiminin partilerle yapılan istişareler sonucu ortaya çıkacağını dile getirerek, "Sokaktaki heyecanı görüyoruz ve yakın zamanda İYİ Parti ile ilgili Türkiye'de muazzam bir patlama bekliyoruz." dedi.

"Türkiye'de bir dönem sona eriyor ve İYİ'lerin de içinde bulunacağı politik bir dönem başlıyor." ifadelerini kullanan Akalın, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı olan İzmir Milletvekili Aytun Çıray ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun da aralarındaki gerilimi olumlu sona erdirecek adımları atacağına inandığını aktardı.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar da Çiğli Tramvayı'nın temel atma törenine davet edilmedikleri iddiasını şu sözlerle yanıtladı:

"Ben davet almadım. CHP İl Başkanı Deniz Yücel aradı, 'Atlamışız, çok özür dileriz.' dedi ama bunu çok önemsemedik. Atlanabilir. CHP örgütünün temel atma töreni değil. İzmir Büyükşehir Belediyesinden ise bu konuda bir demeç duymadım. Atlamış olabilirler, benim açımdan kişisel önemi yok. Türkiye'deki özgürlüklerin yeniden yaşanacağı günlere bakmak lazım. Bunlara bakmamak lazım."

İYİ Parti İzmir İstişare Toplantısı basına kapalı devam etti.