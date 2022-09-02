İyi Partili Bahadır Erdem'den Kaza Açıklaması: "Şoförümün Tüm Çabası ve Gayretine Rağmen Kaza Yapmaktan Kurtulamadık" - Son Dakika
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İyi Partili Bahadır Erdem'den Kaza Açıklaması: "Şoförümün Tüm Çabası ve Gayretine Rağmen Kaza Yapmaktan Kurtulamadık"

02.09.2022 14:58
İyi Partili Bahadır Erdem'den Kaza Açıklaması: "Şoförümün Tüm Çabası ve Gayretine Rağmen Kaza Yapmaktan Kurtulamadık"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, dün akşam makam arabasının çarpması sonucu bir kişinin ölümüne neden olan trafik kazasıyla ilgili “Aracı kullanmakta olan 18 yıllık yol arkadaşım Murat’ın gayretine ve tüm çabasına rağmen kaza yapmaktan kurtulamadık. Kaza olur olmaz şoför arkadaşım hemen sağlık ekiplerine haber verdi ve müdahale edildi ancak maalesef hanımefendi hayatını kaybetti. Bazı haber sitelerinin yaşanan kazayı gerçekle bağdaşmayan şekilde yansıtması üzüntümüzü daha da arttırmaktadır. Bu haberleri yapanları kınıyor ve kendilerini Allah’a havale ediyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, dün akşam makam arabasının çarpması sonucu bir kişinin ölümüne neden olan trafik kazasıyla ilgili "Aracı kullanmakta olan 18 yıllık yol arkadaşım Murat'ın gayretine ve tüm çabasına rağmen kaza yapmaktan kurtulamadık. Kaza olur olmaz şoför arkadaşım hemen sağlık ekiplerine haber verdi ve müdahale edildi ancak maalesef hanımefendi hayatını kaybetti. Bazı haber sitelerinin yaşanan kazayı gerçekle bağdaşmayan şekilde yansıtması üzüntümüzü daha da arttırmaktadır. Bu haberleri yapanları kınıyor ve kendilerini Allah'a havale ediyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in içinde olduğu ve şoförü Murat Aydemir'in kullandığı makam aracı, dün gece Eskişehir- Bursa karayolunda yolun karşısına geçmek isteyen Yüksel Tekin (51) adlı kadına çarptı. Tekin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Erdem, bugün kazaya ve olay sonrası yapılan haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Erdem, şunları kaydetti:

"Dün akşam, Ankara'dan şoför arkadaşımızla birlikte evime dönmekteyken Eskişehir-Bursa şehirlerarası karayolunda maalesef talihsiz ve hepimizi derinden üzen bir olay yaşadık.

Aracımız 3 gidiş- 3 geliş olan şehirlerarası karayolunda, hız limitleri ve trafik kurallarına uygun bir şekilde ilerlemekteyken, karşıya geçmek isteyen bir hanımefendi geçiş yasak olmasına rağmen aniden refüjden arabaların arasına atladı.

Aracı kullanmakta olan 18 yıllık yol arkadaşım Murat'ın gayretine ve tüm çabasına rağmen kaza yapmaktan kurtulamadık. Kaza olur olmaz şoför arkadaşım hemen sağlık ekiplerine haber verdi ve müdahale edildi ancak maalesef hanımefendi hayatını kaybetti.

Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Eşinin, evlatlarının, ailesinin ve sevenlerinin acısını derinden hissediyor ve kendilerine başsağlığı diliyorum. Çok ama çok üzgünüz. Hem hukuken hem de manevi olarak süreçte gereken ne ise yapılmaktadır.

Son olarak şunu belirtmek isterim ki hem trafik kurallarına hem de olay yeri inceleme raporuna göre hayatını kaybeden hanımefendi 1. dereceden kusurlu bulunmuş olsa da bu durum hiçbir şekilde yaşadığımız acıyı hafifletmemektedir. Buna rağmen bazı haber sitelerinin yaşanan kazayı gerçekle bağdaşmayan şekilde yansıtması üzüntümüzü daha da arttırmaktadır. Bu haberleri yapanları kınıyor ve kendilerini Allah'a havale ediyorum."

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Kaynak: ANKA

Bahadır Erdem, Eskişehir, İYİ Parti, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İyi Partili Bahadır Erdem'den Kaza Açıklaması: 'Şoförümün Tüm Çabası ve Gayretine Rağmen Kaza Yapmaktan Kurtulamadık' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İyi Partili Bahadır Erdem'den Kaza Açıklaması: "Şoförümün Tüm Çabası ve Gayretine Rağmen Kaza Yapmaktan Kurtulamadık" - Son Dakika
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