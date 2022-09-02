İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in içinde bulunduğu makam aracı vatandaşa çarptı: 1 ölü - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in içinde bulunduğu makam aracı vatandaşa çarptı: 1 ölü

02.09.2022 01:06

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in şoförünün kullandığı makam aracı, Eskişehir'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı. Ağır yaralanan vatandaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Eskişehir- Bursa karayolunun 4'üncü kilometresinde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in şoförü Murat A.'nın (49) kullandığı 34 UN 1817 plakalı lüks cip, yolun karşısına geçmek isteyen Yüksel Tekin (51) isimli kadına çarptı.

TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan vatandaş, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞOFÖR GÖZALTINDA

Olay sonrasında Erdem'in şoförünün ifadesi alınmak Çukurhisar Jandarma Karakolu'na götürüldüğü belirtildi. Kaza sırasında Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in ise araçta bulunduğu ve yaralanmadığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Bahadır Erdem, Eskişehir, İYİ Parti, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in içinde bulunduğu makam aracı vatandaşa çarptı: 1 ölü - Son Dakika

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