Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan vatandaş, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Bahadır Erdem, Eskişehir, İYİ Parti, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in içinde bulunduğu makam aracı vatandaşa çarptı: 1 ölü - Son Dakika

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