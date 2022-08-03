İyi Partili Yılmaz: "Bilinçli Şekilde Düşük Açıklanan Enflasyon Verileri ile Servet Transferi Yapılıyor" - Son Dakika
Üye Girişi

İyi Partili Yılmaz: "Bilinçli Şekilde Düşük Açıklanan Enflasyon Verileri ile Servet Transferi Yapılıyor"

03.08.2022 17:52
İyi Partili Yılmaz: "Bilinçli Şekilde Düşük Açıklanan Enflasyon Verileri ile Servet Transferi Yapılıyor"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla ilgili “Hayatın gerçekleri ile örtüşmeyen enflasyon verileri hepimizin yaşamını derinden etkiliyor. Bilinçli şekilde düşük açıklanan enflasyon verileri ile servet transferi yapılıyor. Maaşlı çalışan herkes enflasyon karşısında daha çok eziliyor. Büyük gösteriş ile açıklanan ücret zamları servet transferini gizlemekten başka bir işe yaramıyor” dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla ilgili "Hayatın gerçekleri ile örtüşmeyen enflasyon verileri hepimizin yaşamını derinden etkiliyor. Bilinçli şekilde düşük açıklanan enflasyon verileri ile servet transferi yapılıyor. Maaşlı çalışan herkes enflasyon karşısında daha çok eziliyor. Büyük gösteriş ile açıklanan ücret zamları servet transferini gizlemekten başka bir işe yaramıyor" dedi.

İYİ Parti Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, TÜİK'in bugün açıkladığı enflasyon rakamlarına tepki gösterdi. Yılmaz'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"BİLİNÇLİ ŞEKİLDE DÜŞÜK AÇIKLANAN ENFLASYON VERİLERİ İLE SERVET TRANSFERİ YAPILIYOR"

"Bu sabah herkes TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını gördü. Hayatın gerçekleri ile örtüşmeyen enflasyon verileri hepimizin yaşamını derinden etkiliyor. Bilinçli şekilde düşük açıklanan enflasyon verileri ile servet transferi yapılıyor. Maaşlı çalışan herkes enflasyon karşısında daha çok eziliyor. Büyük gösteriş ile açıklanan ücret zamları servet transferini gizlemekten başka bir işe yaramıyor.

"SON AYLARDA MIZRAĞIN ÇUVALA SIĞMADIĞI APAÇIK ORTADA"

TÜİK uzun süredir üzerinde kuşkular olan bir kurum. Açıkladığı veriler vatandaşın yaşadıkları ile örtüşmüyor, yöneticileri sürekli değişiyor. Ancak son aylarda mızrağın çuvala sığmadığı apaçık ortada. Memur, emekli ve asgari ücretli başta olmak üzere halkın büyük bölümünün geliri bu verilere göre belirleniyor.  Unutulmamalıdır ki TÜİK hesaplamalarında kasıtlı hata yapıldığı tespit edilirse ilgili bürokratların hukuki sorumluluğu olur."

YORUMLAR
500
CHP ve İYİ Parti, KPSS sorularının bir yayınevinin sorularıyla aynı olduğu iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu. CHP ve İYİ Parti, KPSS sorularının bir yayınevinin sorularıyla aynı olduğu iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu. CHP ve İYİ Parti'den 2022 KPSS'ye yönelik iddialara ilişkin suç duyurusu CHP ve İYİ Parti'den 2022 KPSS'ye yönelik iddialara ilişkin suç duyurusu
Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İyi Partili Yılmaz: 'Bilinçli Şekilde Düşük Açıklanan Enflasyon Verileri ile Servet Transferi Yapılıyor' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:03 Rakip Çekya ekibi Slovacko! Fenerbahçe ilk maçta avantaj arıyor
16:45 Survivor'da yarışan boksçu Sabriye Şengül, siyah bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı
16:38 Beşiktaş, Torino'nun Emirhan İlkhan teklifini kabul etmek zorunda kaldı
16:33 Temel Karamollaoğlu'ndan KPSS tepkisi: Yüz binlerce gencimizin umudu çalındı
16:36 Elektrik çarpan adam denize düşerek hayatını kaybetti! Son sözlerini duyanlar kahroldu
16:34 CHP ve İYİ Parti, KPSS sorularının bir yayınevinin sorularıyla aynı olduğu iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.
16:29 İETT otobüsü, minibüse çarptı! Dehşeti yaşayan yolcular yara almadan kurtuldu
16:28 Şırnak'ta askeri mühimmat deposu sayım sırasında havaya uçtu! Yaşanan patlamada 2 asker yaralandı
16:07 Tatili biten gurbetçiler: Hiçbir zaman Avrupa özentisi olmayın, bizim ülkemiz çok farklı
16:10 Şarkıcı Ajda Pekkan, 76 yaşında koronavirüse yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 17:52:56. #1.12#
SON DAKİKA: İyi Partili Yılmaz: "Bilinçli Şekilde Düşük Açıklanan Enflasyon Verileri ile Servet Transferi Yapılıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement