İyi Partili Yılmaz: "Bilinçli Şekilde Düşük Açıklanan Enflasyon Verileri ile Servet Transferi Yapılıyor"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla ilgili "Hayatın gerçekleri ile örtüşmeyen enflasyon verileri hepimizin yaşamını derinden etkiliyor. Bilinçli şekilde düşük açıklanan enflasyon verileri ile servet transferi yapılıyor. Maaşlı çalışan herkes enflasyon karşısında daha çok eziliyor. Büyük gösteriş ile açıklanan ücret zamları servet transferini gizlemekten başka bir işe yaramıyor" dedi.

İYİ Parti Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, TÜİK'in bugün açıkladığı enflasyon rakamlarına tepki gösterdi. Yılmaz'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"BİLİNÇLİ ŞEKİLDE DÜŞÜK AÇIKLANAN ENFLASYON VERİLERİ İLE SERVET TRANSFERİ YAPILIYOR"

"Bu sabah herkes TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını gördü. Hayatın gerçekleri ile örtüşmeyen enflasyon verileri hepimizin yaşamını derinden etkiliyor. Bilinçli şekilde düşük açıklanan enflasyon verileri ile servet transferi yapılıyor. Maaşlı çalışan herkes enflasyon karşısında daha çok eziliyor. Büyük gösteriş ile açıklanan ücret zamları servet transferini gizlemekten başka bir işe yaramıyor.

"SON AYLARDA MIZRAĞIN ÇUVALA SIĞMADIĞI APAÇIK ORTADA"

TÜİK uzun süredir üzerinde kuşkular olan bir kurum. Açıkladığı veriler vatandaşın yaşadıkları ile örtüşmüyor, yöneticileri sürekli değişiyor. Ancak son aylarda mızrağın çuvala sığmadığı apaçık ortada. Memur, emekli ve asgari ücretli başta olmak üzere halkın büyük bölümünün geliri bu verilere göre belirleniyor. Unutulmamalıdır ki TÜİK hesaplamalarında kasıtlı hata yapıldığı tespit edilirse ilgili bürokratların hukuki sorumluluğu olur."