Bilge Yılmaz: "Türkiye'de Kötü Yönetim Sebebiyle Vatandaş Karamsar, Gençler Umutsuz" - Son Dakika
Üye Girişi

Bilge Yılmaz: "Türkiye'de Kötü Yönetim Sebebiyle Vatandaş Karamsar, Gençler Umutsuz"

02.08.2022 17:26

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, “Türkiye'de kötü yönetim sebebiyle vatandaş karamsar, gençler umutsuz. Türkiye çok daha iyisini hak ediyor. Doğru ekonomi politikaları ve iyi bir yönetimle ülkemizin geleceği çok parlak. Türkiye'den çok umutluyum” dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, " Türkiye'de kötü yönetim sebebiyle vatandaş karamsar, gençler umutsuz. Türkiye çok daha iyisini hak ediyor. Doğru ekonomi politikaları ve iyi bir yönetimle ülkemizin geleceği çok parlak. Türkiye'den çok umutluyum" dedi.

İYİ Parti Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, "Türkiye'de kötü yönetim sebebiyle vatandaş karamsar, gençler umutsuz. Türkiye çok daha iyisini hak ediyor. Doğru ekonomi politikaları ve iyi bir yönetimle ülkemizin geleceği çok parlak. Türkiye'den çok umutluyum" notu ile sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı. Yılmaz'ın açıklaması şöyle:

"EĞER DOĞRU YÖNETİLİRSE TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ ÇOK PARLAK"

"Genelde biz ekonomistler günlük problemleri tespit edince çok karamsar bir hava oluşuyor. Haklı olarak da vatandaşlarımız umutsuzluğa kapılıyor. Türkiye'de özellikle gençlerimize çok iyi bir fırsat sunamadığımız ayrıca demokratik bir ortam yaratamadığımız için gençlerimiz çok umutsuz. Birçoğu yurtdışına gitmenin yollarını arıyor. Onları da haksız bulamıyorum açıkçası. Ama şunu da söylememe müsaade edin, Türkiye gerçekten potansiyeli olan bir ülke ve kaynakları olan bir ülke. Eğer doğru yönetilirse Türkiye'nin geleceği çok parlak. Türkiye doğru ekonomi politikaları uygulanıp yeniden demokrasinin ve hukukun üstünlüğü tesis edilirse ciddi derecede potansiyeli olan bir ülke. ve ben gelecekten çok umutluyum. Buraya da dönmemin nedeni de o zaten."

YORUMLAR
500
Çiçek hastalığı 2017'den beri Trakya'da görülmüyor Çiçek hastalığı 2017'den beri Trakya'da görülmüyor Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu, 'Fahiş Komisyonlar Düşürülmezse' Online Yemek Sipariş Sistemlerini Boykot Edecek Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu, 'Fahiş Komisyonlar Düşürülmezse' Online Yemek Sipariş Sistemlerini Boykot Edecek
Kaynak: ANKA

Togo Cumhuriyeti, İYİ Parti, Ekonomi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilge Yılmaz: 'Türkiye'de Kötü Yönetim Sebebiyle Vatandaş Karamsar, Gençler Umutsuz' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:06 13 yıldır Ferhat Göçer'le aşk yaşayan Ömür Gedik'ten evlilik itirafı: Teklif etse de evlenmem
16:48 Akşener'den "KPSS soruları sınavdan önce yayınlandı" iddialarına sert tepki: Gençlerimizin emeğine sınavlarda ve mülakatlarda defalarca ihanet ettiniz
16:43 Ece Erken, eski kayınbiraderinin sahte imzayla sigortadan para almaya çalıştığını öne sürdü
16:34 Fenerbahçe'de Moussa Dembele sesleri! Lyon ile masaya oturuldu
16:31 Boşanma videosunu TikTok'ta paylaşan kadın, kocası tarafından vurularak öldürüldü
16:18 Galatasaray, aradığı stoperi İtalya'da buldu! Juventus'un yıldızı ile görüşmeler sürüyor
16:15 Göğüs, karın ve kalça estetiği yaptırdı! 'Et yiyen enfeksiyon' nedeniyle can verdi
16:10 Twitter karışmıştı! ÖSYM, "KPSS'de şaibe var" iddialarının asılsız olduğunu açıkladı
16:04 İtalyan basını yazdı: Yusuf Yazıcı, Salernitana'ya transfer oluyor
15:53 Altın Portakal'da yaptığı mimiklerle çok konuşulan Tamer Karadağlı "Kimse neden yaptığımı sormadı" diyerek açıkladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 17:35:57. #1.13#
SON DAKİKA: Bilge Yılmaz: "Türkiye'de Kötü Yönetim Sebebiyle Vatandaş Karamsar, Gençler Umutsuz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement