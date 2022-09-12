İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, " Türkiye'nin vergi mevzuatı yamalı bohça. Bu yüzden vergi reformu şart. Vergi reformundan kastettiğimiz sadece vergi adaletini sağlamak değil. Vergi sistemini insanları doğruya yönlendiren, teşvik eden bir yapıya dönüştürmemiz gerekiyor" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, sosyal medya hesabından iktidarın vergi politikalarını eleştirdi. Yılmaz, konuya ilişkin şu paylaşımı yaptı:

"TÜRKİYE'NİN VERGİ MEVZUATI YAMALI BOHÇA"

"Türkiye'nin vergi mevzuatı yamalı bohça. Bu yüzden vergi reformu şart. Vergi reformundan kastettiğimiz sadece vergi adaletini sağlamak değil. Vergi sistemini insanları doğruya yönlendiren, teşvik eden bir yapıya dönüştürmemiz gerekiyor.

"BÜTÇE ELVERDİĞİ ÖLÇÜDE DOLAYLI VERGİLERİN PAYI AZALTILACAK"

Adaletli, şeffaf ve etkin bir vergi sistemine geçiş için atacağımız bazı adımları sizlerle paylaşmak isterim: Siyasi vergi incelemeleri durdurulacak. Muafiyet ve ek vergiler askıya alınacak. Vergi aflarına son verilecek. Bütçe elverdiği ölçüde dolaylı vergilerin payı azaltılacak. Vergisiz iş hayatına son verilecek. Sanayi teşviklerinin vergi ayağı etkin ve şeffaf bir şekilde uygulanacak."