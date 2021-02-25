İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'dan fezlekelerle ilgili "teröre bulaşma iddiası varsa yargı yolu açılmalı" mesajı Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'dan fezlekelerle ilgili "teröre bulaşma iddiası varsa yargı yolu açılmalı" mesajı Açıklaması

25.02.2021 16:01
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'dan fezlekelerle ilgili

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, TBMM'deki fezlekelerle ilgili, "Genel bir prensip olarak eğer yargı birimi, bir savcı, bir milletvekilinin teröre bulaştığını, terörle iltisaklı olduğunu iddia ediyorsa o milletvekilinin yargıda aklanması veya mahkum olmasının önü açılmalıdır.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, TBMM'deki fezlekelerle ilgili, "Genel bir prensip olarak eğer yargı birimi, bir savcı, bir milletvekilinin teröre bulaştığını, terörle iltisaklı olduğunu iddia ediyorsa o milletvekilinin yargıda aklanması veya mahkum olmasının önü açılmalıdır." dedi.

Paçacı, partisinin Kayseri İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, STK temsilcileri ve vatandaşlarla görüşmek üzere kente geldiklerini ifade etti.

İYİ Parti'nin yaklaşık 3 yıllık geçmişe bulunduğunu belirten Paçacı, yapılan kamuoyu araştırmalarında Türkiye'nin üçüncü partisi olduklarını öne sürdü.

Yakın gelecekte Türkiye'nin en büyük partisi olacaklarını savunan Paçacı, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener hanımefendi, pandemiden önceki dönemden itibaren il il, ilçe ilçe vatandaşlarımızla görüşmekte, onların problemlerini dertlerini dinlemektedir. Tabii ki bir muhalefet partisi olarak çözüm üretemeyeceğimize göre, yani problemleri çözecek bir icra makamında olmadığımızdan dolayı bugün için vatandaşların derdini, problemlerini dinleyip, Türkiye'nin kamuoyuna sunup bir gündem oluşturmak ve bu gündem çerçevesinde de iktidarın da dikkatini çekmek görevini üstlendik. Bu yaptığımız işler, Türkiye'nin gündemine getirdiğimiz konuların bir kısmı iktidar tarafından da görülüp çare üretilme noktasına da getirilmeye çalışıldı. Ayrıca, İYİ Parti olarak her grup toplantısında, problem yaşayan sektörlerin temsilcilerini meclis kürsüsüne çıkarıp bizatihi problemlerini dertlerini iletmesini ve bir kamuoyu oluşturma gayretini sürdürmekteyiz."

Bir gazetecinin, TBMM'ye gelen fezlekelere ilişkin sorusu üzerine Paçacı, şunları söyledi:

"Fezleke sayısı toplamda sanıyorum 1300 civarında. Bu fezlekelerden 33'ü dün indirildi. Bunların içerisinde tabii dikkat çeken Halkların Demokratik Partisi (HDP) mensubu 9 milletvekilinin fezlekesi üzerinde yoğunlaştı. Tabii biz parti olarak bütün bu dosyaları inceleyeceğiz. Yani her fezlekenin dosyası, tek tek incelenecektir. Ancak genel bir prensip olarak eğer yargı birimi, bir savcı, bir milletvekilinin teröre bulaştığını, terörle iltisaklı olduğunu iddia ediyorsa o milletvekilinin yargıda aklanması veya mahkum olmasının önü açılmalıdır. Dolayısıyla gelen fezlekelerle ilgili olarak bizim yöntemimiz büyük ihtimalle böyle olacaktır. Bizim teröre karşı, çok ciddi bir tavır içerisinde olduğumuzu biliyorsunuz. Teröre bulaşan kim olursa olsun ister milletvekili olsun ister başkası olsun yasalarımızda öngörülen cezaların uygulanmasından yanayız."

Cihan Paçacı, İYİ Parti, Savcı, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'dan fezlekelerle ilgili 'teröre bulaşma iddiası varsa yargı yolu açılmalı' mesajı Açıklaması - Son Dakika


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