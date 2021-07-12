İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dikbayır, Sakarya'da selden etkilenen vatandaşları ziyaret etti - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, sağanağın ardından selin meydana geldiği Akyazı ve Kocaali ilçelerine ziyaretlerde bulundu.

İYİ Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan, İlçe Başkanı Fatih Çakmak ve partililer eşliğinde Akyazı Dokurcun Mahallesi'ne gelen Dikbayır, burada selden zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Selde hayatını kaybeden Sami Özkul'un ailesine de taziye ziyareti gerçekleştiren Dikbayır, daha sonra trafik kazasında yaşamını yitiren Hakkı Barutçu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Kocaali ilçesi Demiraçma ve Alandere mahallelerinde de selden zarar gören aileler ve esnafla görüşen Dikbayır, mağdurların dertlerine derman olmak için ilçeye geldiklerini belirtti.

Dikbayır, afetin kimilerinin canını daha çok yaktığını, kimilerinin ise uzakta kaldığını anlatarak, "Bu afet, bütün derelerin taşmasına yol açtı. 'Ne yapalım, afet oldu' diyecek durum yok. Tam tersine madem afet var, bize düşen sorumluluk daha fazla büyüyor. Sizin sorunlarınıza sahip çıkmak, bizim asli vazifemiz. Biz sadece sorumluluğumuzun gereğini yapmak istiyoruz. Bunun için buradayız." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti heyeti, daha sonra Karasu ilçesinde Sakarya Nehri'ne girdikten sonra kaybolan ve 6 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Emirhan Henden'in (20) ailesine de taziye ziyareti gerçekleştirdi.