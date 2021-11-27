İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, partinin bütün kadrolarıyla seçim yapılacakmış gibi çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Erdem, kent merkezindeki bir otelde düzenlenen "İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" konulu toplantıda, hukuk denen şeyin hayatın kendisi olduğunu, hukukun bozulması durumunda ekonominin ve huzurun bozulacağını söyledi.

Türkiye'nin çaresiz olmadığını, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2018'de bu ülkenin iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmesi gerektiğini ifade ettiğini aktaran Erdem, "Bunun önemi şu, halka hizmet etmek için halktan oy alan ve halkın teveccühüyle iktidara gelen sistemin, kişinin ve yürütmenin yine halkın temsilcisi olan halk adına mecliste bulunan milletvekilleri tarafından tam olarak denetlenebildiği bir sistem istiyoruz." dedi.

Türkiye'nin çok büyük bir ülke olduğunu ve ekonomik bakımdan da çaresiz bir ülke olmadığını anlatan Erdem, "Parti çalışmalarına iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter ilkelerini koyduk. Çünkü tek bir parti anayasa hazırlayamaz, bir anayasanın faydalı olabilmesi için ülkede en geniş mutabakatla hazırlanması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni anayasası seçimlerden sonra seçmenlerimiz bize teveccüh edip yetki verdikten sonra bütün partilerle, yargı mensupları, sivil toplum kuruluşları ve akademiyle, yani ülkede elini taşın altına koyan herkesle hazırlanacak." diye konuştu.

Erdem, parti olarak bugün seçim yapılacakmış gibi parti kadrolarının çalışma yaptığını dile getirdi.

Ülkenin 27 yıldan beri Meral Akşener'i tanıdığını ve HDP ile iş tutmayacağını belirten Erdem, "Bizim için Türk'ü Kürt'ü yok. Diyarbakır'ı, Konya'sı, Antalya'sı, İstanbul'u yok. 83 milyona hizmet etmek için varız. İYİ Parti ilkeler üzerine siyaset yapan bir parti. Bizim tek bir çizgimiz var, teröre terör demeyen, teröriste terörist demeyen, Apo'ya terörist demeyen HDP ile de iş tutmayız. Onlardan medet umanlarla da iş tutmayız." ifadelerini kullandı.

Erdem, şu anda Millet İttifakı'nda sadece CHP ve İYİ Parti olduğunu kaydetti.