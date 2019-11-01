Son Dakika Haberleri: İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ergun'dan, Başkan Şahin'e ziyaret
Son Dakika Yaşam İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ergun'dan, Başkan Şahin'e ziyaret

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ergun'dan, Başkan Şahin'e ziyaret

7 saat önce

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergun ve beraberindeki heyet, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ergun'dan, Başkan Şahin'e ziyaret, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergun ve beraberindeki heyet, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Başkan Şahin ve Başkan Yardımcısı Gürses, ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Genel Başkan Yardımcısı Ergun ve beraberindeki konuklarına teşekkür etti.


Belediye Başkanı Semih Şahin, Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses ve İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Soner Hızlı tarafından karşılanan Genel Başkan Yardımcısı Ergun ve beraberindeki heyet üyeleri, Belediye Başkanı Semih Şahin'den Bilecik ve Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında bilgi aldı.


Genel Başkan Yardımcısı Ergun ise Bilecik'te olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, Başkan Şahin ve Yardımcısı Ahmet Gürses'e çalışmalarında kolaylıklar diledi. - BİLECİK

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:36 Kaynak: İHA
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